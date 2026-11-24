Tras una reunión de alto nivel entre la directiva del Partido Conservador y el equipo económico del Gobierno Nacional, encabezado por el ministro de Hacienda, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior Alejandro Ordóñez, el ministro de Justicia Iván Cancino, y los directores del Invías y la DIAN, la colectividad política definió su postura frente al proyecto de ley de ajuste o rescate fiscal.

El presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, dijo en diálogo con Mañanas Blu, que el partido reconoce la delicada situación económica del país, señalando que "el gobierno anterior dejó depredadas las finanzas públicas entre... la corrupción y... el gasto desbordados y pues hoy la caja es una caja absolutamente frágil". Sin embargo, enfatizó la prioridad de la colectividad: "defenderemos el bolsillo de los colombianos, pero también dijimos que entendemos la coyuntura que atraviesa el país".

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Líneas rojas: rechazo tajante a gravámenes sobre el consumo popular

Dentro del marco de negociación del ajuste tributario, el Partido Conservador dejó en claro qué puntos no acompañará bajo ninguna circunstancia en el Congreso. Cepeda enfatizó que la colectividad no apoyará impuestos sobre los alimentos de la canasta familiar, el incremento tributario a las gaseosas y cervezas, el aumento del IVA a vehículos eléctricos pequeños como motocicletas y patinetas, ni mayores cargas de salud para los trabajadores independientes.

Respecto a los tributos sobre bebidas de consumo masivo, el dirigente conservador advirtió sobre el impacto demoledor para la economía popular y los tenderos. "Imposible recaudar 7 billones de pesos de la cerveza cuando las empresas todas unidas tienen utilidades por menos de 3 billones de pesos, o sea, es como casi dos veces y media las utilidades de un año. Eso es imposible. Además, habría quiebras", puntualizó. De igual manera, rechazó el incremento en la cotización de salud para trabajadores independientes del 12.5% al 14.5%, argumentando que este sector no cuenta con un empleador para compartir dichos costos.



Las alternativas: sobretasa a 10.000 grandes empresas y venta de activos

Con el fin de cubrir el déficit fiscal y compensar los recursos que se dejarían de percibir al retirar los impuestos al consumo popular, el conservadurismo presentó un paquete de propuestas de recaudo estructural. Cepeda señaló: "Así como defenderemos el bolsillo de las clases más necesitadas, también queremos que los más pudientes hagan un esfuerzo para conjugar esa crisis".

Entre las principales iniciativas planteadas por el Partido Conservador destacan

Sobretasa a la renta corporativa: Se propone "un aporte temporal a las empresas más grandes, que sería una sobretasa de cinco puntos en el impuesto a la renta, o sea, gravar sobre utilidades, no pues hipoconsumos ni nada de estas cosas" por un periodo de cuatro años para las 10.000 empresas más grandes de Colombia. Se estima un recaudo de entre 7 y 8 billones de pesos.

Mantenimiento de la tarifa de renta: Mantener el impuesto de renta a las empresas en el 35%, desestimando la reducción progresiva al 33% o 31% contemplada inicialmente.

Enajenación de activos estatales: Venta de activos públicos, incluyendo acciones de ISA por un monto estimado de entre 9 y 10 billones de pesos, las cuales podrían ser adquiridas por la Financiera Nacional.

Amnistía y normalización tributaria: Salida negociada para deudores de la UGPP que aportaría al menos medio billón de pesos adicionales.

Revisión al IVA en medicamentos: Modificación del tratamiento tributario de los medicamentos para que pasen de bienes exentos a excluidos del IVA.

Por otra parte, la colectividad ratificó su respaldo a la aplicación del IVA a las apuestas en línea.

Diferencia técnica con el impuesto al patrimonio y ambiente empresarial

Al contrastar la sobretasa propuesta con las medidas adoptadas anteriormente por el presidente Gustavo Petro, Cepeda explicó las razones técnicas por las cuales el partido prefiere gravar las ganancias y no el patrimonio. "Ese impuesto del patrimonio es antitécnico... Aquí esto es un gravamen válido. Si yo me gano 10 pesos, pues le doy 50 centavos al gobierno nacional... De manera que esto es más técnico, esto es más tranquilo para los empresarios, que ganan, que pagan sobre lo que ganan".

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Asimismo, la propuesta conservadora coincide con la disposición del sector privado. En el marco del debate fiscal, gremios como la ANDI manifestaron su intención de aportar hasta 48.8 billones de pesos entre 2025 y 2030 (un promedio de 12 billones anuales) para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el sistema de salud, reflejando un ambiente propicio para el acuerdo entre el empresariado y el Congreso.

Escuche aquí la entrevista: