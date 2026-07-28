Conservadores serán partido de Gobierno con Abelardo de la Espriella

El Partido Conservador será partido de Gobierno. Así lo decidieron sus congresistas en una reunión que se desarrolló en las últimas horas con las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes.

“Las bancadas tanto de Senado como de Cámara acaban de declararse partido de Gobierno. No solamente nos declaramos como partido de Gobierno, sino que fue una decisión unánime de las bancadas”, dijo Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

Es importante recordar que, al comienzo del gobierno de Gustavo Petro, el Partido Conservador se declaró partido de Gobierno y posteriormente pasó a la independencia.

“Hoy, en el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la seguridad, hay una declaratoria formal del Partido Conservador como partido de Gobierno”, agregó Cepeda.



Es importante recordar que el Partido Conservador tiene 19 curules en la Cámara de Representantes y 10 en el Senado, aunque Wadith Manzur no se ha podido posesionar porque permanece detenido por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).