Un operativo del GAULA de la Policía Nacional permitió la captura en Santander de un presunto cabecilla del grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’, quien era requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

El procedimiento se realizó en el barrio Villa Santiago, en el municipio de Barichara, en desarrollo de la estrategia nacional contra bandas delincuenciales de la costa Atlántica.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido, conocido con el alias de ‘Joel’, sería el jefe de zona de esta estructura criminal y presuntamente estaba encargado de coordinar y dinamizar las extorsiones contra comerciantes y ciudadanos del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico.

Capturan en Barichara a presunto jefe de ‘Los Pepes’ señalado de coordinar extorsiones en Atlántico. El hombre, conocido con el alias de ‘Joel’, fue detenido en el barrio Villa Santiago. Es señalado de liderar el cobro de extorsiones a comerciantes en Malambo #MañanasBlu pic.twitter.com/woUbkzFhId — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 24, 2026

Según la Policía, para intimidar a sus víctimas habría utilizado panfletos amenazantes, registros fílmicos y ataques con armas de fuego contra las fachadas de establecimientos comerciales.

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Además, las autoridades investigan su presunta participación en la instrumentalización de menores de edad y la coordinación de homicidios selectivos en medio de las disputas territoriales con el grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

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El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros hechos criminales.

La captura se produjo en Santander, aunque las actividades delictivas que se le atribuyen estarían relacionadas principalmente con el cobro de extorsiones en el departamento del Atlántico.