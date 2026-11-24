La audiencia preparatoria de juicio oral contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, fue aplazada y reprogramada para inicios de 2027. El mandatario es investigado por su presunta participación en la compra de votos durante las elecciones territoriales de octubre de 2023, en las que resultó elegido con 71.183 votos, frente a los 28.328 que obtuvo su contendor, Elkin Bueno Altahona.

El proceso, que está en manos del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja, tuvo que ser suspendido este lunes 23 de noviembre de 2026 luego de que la defensa de dos más vinculados al proceso solicitara conocer nuevas pruebas incorporadas por la Fiscalía General de la Nación.

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Durante la diligencia, el abogado Henry Zapata, defensor de Maickol Vásquez, hermano del alcalde, y de Ariel Zambrano, quien para entonces aspiraba al Concejo de Barrancabermeja, presentó cinco observaciones al descubrimiento probatorio de la Fiscalía y pidió revisar los nuevos elementos que hacen parte del expediente.

En este proceso, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la campaña electoral de Jonathan Vásquez y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector.



Entre los elementos probatorios que tiene el ente acusador se encuentran conversaciones de chat, audios y testimonios que buscarían establecer cómo se habría desarrollado la presunta compra de votos durante la campaña política.

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Con la reprogramación de la audiencia, el proceso continuará a inicios de 2027, cuando se espera avanzar en la etapa preparatoria antes del juicio oral.