El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió a la Policía Metropolitana identificar y capturar a los responsables de atentar y amenazar a un hombre en una calle del barrio Comuneros tras conocerse un video de una cámara de seguridad donde se observa que los agresores se bajan de dos motocicletas y lo golpean.

El mandatario aclaró que la agresión contra un ciudadano en el barrio Comuneros no fue un atraco, sino una presunta retaliación relacionada con el pago de un arrendamiento. La Policía adelanta las investigaciones para identificar a los hombres que lo atacaron en motocicletas.

Publicidad

Tras conocer el caso, el mandatario aseguró que solicitó al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, adelantar las acciones necesarias para lograr la identificación y captura de los responsables de hecho.

"He solicitado al General Camelo la identificación y captura inmediata de estos bandidos", manifestó Portilla.



Un violento atraco se presentó en el barrio Comuneros de Bucaramanga. Varios hombres en tres motocicletas interceptaron y golpearon a un ciudadano para robarle sus pertenencias. El alcalde @Cportilla40 pidió a la Policía capturar a esta banda de motoladrones #MañanasBlu pic.twitter.com/dDlcwErvwV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 22, 2026

El alcalde también señaló que el sistema de cámaras con tecnología LPR y reconocimiento facial que se está instalando en la ciudad será una herramienta para perseguir a los delincuentes que cometen robos utilizando varias motocicletas.

Publicidad

"Les queda poco tiempo", advirtió el mandatario al referirse a los responsables de hechos delictivos en la ciudad.

¡Ojo! Si usted vio este video pensando que se trataba de un hurto, queremos aclararle que no fue así.



Este caso no corresponde a un robo, sino a un hecho de intolerancia originado por problemas personales entre vecinos.



¡No le bajamos la guardia al delito! pic.twitter.com/ciI1YriBFF — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 23, 2026

Las autoridades deberán avanzar en la identificación de los involucrados y establecer si estarían relacionados con otros hechos delictivos registrados en Bucaramanga.