La Alcaldía de Bucaramanga firmó el contrato con el Banco de Bogotá por más de $93.230 millones, con el que completa el 100 % de los recursos del empréstito autorizado por el Concejo Municipal. El dinero será destinado a financiar la construcción de la Troncal Norte-Sur y la modernización de la red semafórica de la ciudad.

La firma se concretó luego de que quedara en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que el pasado 12 de noviembre revocó la suspensión del Acuerdo Municipal 009 de 2026, mediante el cual se autorizó parte de la operación de crédito. Contra esta determinación no proceden más recursos, por lo que el acuerdo mantiene su vigencia.

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Con este último contrato, la Administración Municipal completa el cupo de endeudamiento autorizado por $538.611 millones, una operación que había sido objeto de cuestionamientos judiciales relacionados con su justificación técnica y sostenibilidad financiera. Al revisar el caso, el Tribunal consideró que el municipio presentó los soportes requeridos y que sus indicadores de endeudamiento se encuentran dentro de los límites legales.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó que, además de la aprobación del empréstito, el Concejo dio luz verde a vigencias futuras excepcionales por más de $600.000 millones, recursos que, según explicó, permitirán impulsar diferentes proyectos de infraestructura en la ciudad.



"Esto es un hecho histórico para Bucaramanga. Hemos pasado de una inversión de 1,8 billones a 2,4 billones de pesos", aseguró el mandatario, quien señaló que el propósito es que los recursos se traduzcan en obras que los ciudadanos puedan ver en sus barrios y espacios públicos.

Portilla agregó que la proyección presupuestal para el próximo año supera los $3 billones y que la inversión deberá reflejarse en proyectos de alumbrado público, pavimentación, parques, transporte, infraestructura y movilidad.

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"Los impuestos de los bumangueses tienen que verse en alumbrado público, en pavimentación, en transporte, en parques, en infraestructura, en movilidad. Y eso es lo que Bucaramanga va a experimentar en los próximos años", afirmó.

Entre los principales proyectos está la Troncal Norte-Sur, una intervención con la que se busca mejorar la movilidad y la conectividad de Bucaramanga, además de la renovación de la red de semáforos.