La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barrancabermeja anunciaron una recompensa de $50 millones para identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio de un menor de 11 años, ocurrido en la comuna 7 del Puerto Petrolero.

La decisión se conoce en medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia en Barrancabermeja, donde han muerto cinco personas en las ultimas 48 horas, tres son menores entre los 11 y 16 años.

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La Alcaldía de Barrancabermeja ofrece una recompensa de $20 millones por información que permita capturar a los responsables del asesinato de Christian Araque, un niño de 12 años, estudiante de quinto grado #MañanasBlu pic.twitter.com/9hz55TZ0br — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 24, 2026

De acuerdo con la información preliminar, el menor se movilizaba en una motocicleta junto a su madre, su hermano y su padrastro, un hombre de 25 años, cuando fueron interceptados por dos hombres que también se desplazaban en moto. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones y el niño quedó en medio del ataque armado que, según las primeras hipótesis de las autoridades, estaría dirigido contra su padrastro.



Del monto ofrecido, $30 millones serán aportados por la Gobernación de Santander y $20 millones por la Alcaldía Distrital. Las autoridades buscan que la ciudadanía suministre información que permita avanzar en las investigaciones y esclarecer estos crímenes.

Asesinan a menor de 12 años en Barrancabermeja: ataque iría dirigido a su padrastro #VocesySonidos https://t.co/V1gJOckpzY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 23, 2026

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El anuncio se realizó durante un Consejo de Seguridad con participación de las autoridades municipales y el Gobierno Departamental. El secretario del Interior de Santander, mayor general (r) Óscar Hernández Durán, señaló que se trabaja de manera articulada para enfrentar los hechos violentos y llevar ante la justicia a los responsables.

Entre los casos que motivaron el ofrecimiento de la recompensa están los asesinatos de dos adolescentes de 16 años en la misma comuna siete, el ataque a bala contra un tendero y los disparos y quemas contra establecimientos comerciales, presuntamente relacionados con exigencias extorsivas a comerciantes por el no pago de cuotas.

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Entre l

Dolor en Barrancabermeja: colegio Camilo Torres lamenta el asesinato de dos estudiantes #MañanasBlu https://t.co/rX8IHl1JUW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 23, 2026

as medidas acordadas está el fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial y el aumento de la presencia de la Policía del Magdalena Medio y del Ejército Nacional, mediante operativos conjuntos para reforzar la seguridad en el distrito.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para entregar información que permita esclarecer los homicidios y contribuir a la identificación de los responsables de los hechos violentos en Barrancabermeja.