La decisión del Fondo Mixto E-Desarrollo de no abrir una licitación por $39.269 millones para obras de infraestructura vial en Barrancabermeja genera interrogantes sobre el modelo de contratación que se viene utilizando para ejecutar recursos públicos y coincide con los cuestionamientos y denuncias que se han anunciado contra entidades como Foncolombia.

El 18 de noviembre, E-Desarrollo formalizó mediante acta la no apertura del proceso de selección de larga cuantía OBR-SLC-008-2026, cuyo objeto era la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura vial y actividades complementarias en el área urbana del distrito. El presupuesto oficial ascendía a $39.269.505.535.

El pasado 11 de nov advertimos en esta cuena del cambio de CONTRATADERO que había operado en @alcaldiabarranc al designar a E-Desarrollo en lugar de Foncolombia, el 18 d noviembre @ABDELAESPRIELLA anuncia denuncia ante @FiscaliaCol x contratos d Foncolombia. Coincidencial/..Sigue pic.twitter.com/TI2sLQAq2E — Rodrigo Fernandez (@IngjrRodrigo) November 20, 2026

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La convocatoria había sido publicada apenas una semana antes, el 11 de noviembre, en la página institucional y en Secop II. Sin embargo, el proceso no avanzó a su apertura de la licitación.

¿Qué llevó a E-Desarrollo a desistir de esta contratación? ¿Fue una decisión administrativa, un ajuste en el proceso o una medida de precaución frente a los cuestionamientos que rodean estos esquemas de contratación? "El acta conocida hasta ahora no detalla las razones de fondo ni relaciona la determinación con las denuncias", señaló en su cuenta de X el veedor Rodrigo Fernández.

El episodio se produce en medio de las alertas del veedor de contratación Rodrigo Fernández, quien había advertido sobre el cambio de entidad contratante en Barrancabermeja, donde E-Desarrollo reemplazó a Foncolombia para la ejecución de este tipo de recursos. Sus cuestionamientos apuntan a posibles restricciones a la libre concurrencia y riesgos de colusión en modelos que, según advierte, podrían favorecer determinados contrataderos.

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Ni Barrancabermeja ni Foncolombia son casos aislados. Es la pubta del iceberg. Los CONTRATADEROS están ejecutando recursos del SGR en todo el país. Precalidos de su régimen especial impuden la libre concurrencia y facilitan colusión @ABDELAESPRIELLA @soyjaimeandres @A_OrdonezM https://t.co/7bRzhSWp9c — Rodrigo Fernandez (@IngjrRodrigo) November 20, 2026

La controversia tomó mayor dimensión luego de que Abelardo De La Espriella anunciara denuncias ante la Fiscalía por contratos de Foncolombia, cuestionando la forma en que se estarían ejecutando recursos públicos en diferentes territorios.

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El debate no se limita a Barrancabermeja. Veedores han advertido sobre la presencia de estas entidades en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías en distintas regiones del país, mientras también se han formulado cuestionamientos en Cúcuta por contratos entregados a Foncolombia.

#TopBlu Piden revisar fondos mixtos en el país por presunta corrupción en contratación pública #VocesySonidoshttps://t.co/haN9KhiomG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 22, 2026

La decisión de E-Desarrollo de no abrir la convocatoria deja en el aire una contratación millonaria para la malla vial de Barrancabermeja y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué está pasando con el modelo de contratación de obras públicas a través de estas entidades y quién está vigilando realmente la ejecución de los recursos?