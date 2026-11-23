Tres presuntos integrantes del ELN fueron capturados en Santander durante la Operación Olimpo, adelantada entre los municipios de Concepción y Cerrito. Los detenidos son alias ‘Cosa Mala’ o Mauricio, ‘La Negra’ y ‘Chucho’, señalados de integrar la comisión Martha Cecilia Pabón, responsable de acciones terroristas, extorsiones y amenazas contra comerciantes y transportadores en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

El gobernador Juvenal Díaz aseguró que en Santander al ELN se le combate con autoridad y resultados, y destacó que este operativo permitió frenar las intimidaciones a viajeros, las extorsiones y los ataques contra el transporte público en esta zona del departamento.

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EN SANTANDER AL ELN SE LE COMBATE CON AUTORIDAD Y RESULTADOS.



La Operación OLIMPO permitió la captura de alias “Cosa Mala”, “Chucho” y “La Negra”, presuntos integrantes del ELN, en Cerrito y Concepción.



Con estos resultados, frenamos la extorsión, la intimidación a viajeros y… https://t.co/qWocOMSgCT — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 22, 2026

De acuerdo con las investigaciones militares, alias ‘Cosa Mala’ sería el presunto tercer cabecilla de esta comisión guerrillera y llevaría seis años al servicio de la estructura. Es señalado de extorsionar a comerciantes de Concepción y Málaga, realizar acciones armadas y propaganda alusiva al ELN, instalar banderas y cilindros, y participar en la incineración de vehículos de transporte público.



Capturan a tres presuntos guerrilleros del ELN por amenazas, extorsionar y quemar buses en Santander. El operativo se realizó entre los municipios de Concepción y Cerrito #VocesySonidos pic.twitter.com/VzsKi9WLlz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 22, 2026

Las autoridades lo vinculan con la quema de cuatro buses de la empresa Líneas Concorde y la instalación de artefactos explosivos en Cerrito. También sería el presunto responsable de incinerar un vehículo de transporte público en límites entre Santander y Boyacá.

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"Alias ‘La Negra’ y ‘Chucho’, son señalados de pertenecer a la red de apoyo al terrorismo del ELN, llevarían nueve y cinco años, respectivamente, vinculados a esta organización", señaló el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel José Darío Rodríguez.

Según las autoridades, cumplían labores de inteligencia en zonas urbanas y rurales, perfilamiento de comerciantes para extorsionarlos y almacenamiento de material logístico para facilitar las acciones criminales en el oriente del país.

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#ContraLaAmenaza | En el area general de Cerrito y Concepción #Santander, tropas del Batallón de Artillería de Campaña No. 5 de la #QuintaBrigada, en coordinación con la SIJIN, el GAULA de la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol capturaron a tres presuntos integrantes del GAO ELN,… pic.twitter.com/s3ZRYQXjuE — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) November 22, 2026

El operativo fue resultado de la coordinación entre la inteligencia militar y policial, la Quinta Brigada del Ejército, la Policía de Santander, el CTI, la Fiscalía y las autoridades municipales y departamentales. Durante las capturas fueron incautados teléfonos celulares que serán utilizados como material probatorio.

El Ejército aseguró que con estas capturas se afecta la capacidad de mando, inteligencia, financiación y sostenimiento de la comisión Martha Cecilia Pabón, del ELN, que busca expandirse en Santander.

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Los detenidos se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder por los delitos que les sean imputados.