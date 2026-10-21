En el Valle de Aburrá el 55 % de los buses urbanos no tiene acceso para sillas de ruedas

Fabián Taborda, un habitante de Medellín que se desplaza en silla de ruedas, denunció que debe esperar hasta dos horas en la vía principal para que un bus intermunicipal de rutas hacia Copacabana, Girardota o Barbosa decida detenerse y brindarle el servicio de transporte público.

El afectado señaló que la prolongada espera en los paraderos bajo el sol le genera serias descompensaciones en su salud, por lo que solicitó a los entes reguladores y a las empresas del sector a tomar cartas en el asunto.

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"Desde hace tiempo los conductores han dificultado mi movilidad. Casi no me paran y puedo tardar entre una hora y media y dos horas esperando a que me lleven. Me ignoran por completo: recogen a los demás pasajeros, pero cuando yo les pido el servicio, continúan su camino sin atender la parada", narró Taborda.

Frente a esta panorámica, desde el gremio transportador precisaron que el problema obedece tanto a limitaciones tecnológicas de la flota antigua como a fallas de empatía por parte de algunos conductores.



Jimmy Alexis Gómez Ossa, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU), explicó que actualmente cerca del 45 % de la flota de buses en el Valle de Aburrá cumple con la normativa de accesibilidad, implementada desde hace casi una década con plataformas elevadoras o rampas.

"Hay un porcentaje alto que sí cumple con las condiciones, pero falta un grupo por renovar. Es probable que no tengan la restricción por manejar el modelo anterior, pero al no contar con la plataforma, es fundamental identificarlos para solucionar la falla", afirmó Gómez.

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La cifra entregada por el directivo implica que el 55 % restante del parque automotor corresponde a modelos anteriores que carecen de estas estructuras físicas, lo que restringe el acceso de usuarios con movilidad reducida hasta que se concrete la renovación paulatina de los vehículos.

Sin embargo, en los casos donde la unidad sí cuenta con el mecanismo, la falta de atención obedece a la conducta individual del operador en la vía.

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Para mitigar estas barreras sin estigmatizar el servicio, la CTU y las autoridades de tránsito enfatizaron en la necesidad de adelantar campañas urgentes de sensibilización para capacitar a los conductores en la atención inclusiva de pasajeros. Paralelamente, se instó a los usuarios afectados a reportar los puntos de abordaje y las rutas específicas para que las empresas identifiquen los casos puntuales y adelanten los debido procesos correctivos e inspecciones en el servicio.