Empresa de transporte pidió perdón al adulto al que le negaron viajar con su perro en Antioquia

La empresa Transoriente ofreció disculpas públicas a José Luis, el adulto mayor que se hizo viral en redes sociales luego de que un conductor le impidiera abordar un bus junto a su perro Luna, en el Oriente antioqueño.

Hay que recordar que el episodio ocurrió en El Santuario y provocó numerosas reacciones después de que se difundieran imágenes del hombre esperando transporte junto a su mascota, esto mientras llovía. La situación llevó a la empresa a reconocer que la actuación del conductor no fue adecuada y a buscar un acercamiento con el afectado.

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Por ello y durante un encuentro en las instalaciones de Transoriente, el gerente Samir Echeverri, manifestó que tanto el adulto como la perrita recibieron obsequios y además, explicó que deben cumplir protocolos relacionados con la seguridad y la salud de los usuarios, admitiendo que la manera de proceder no fue la correcta.

"Estamos buscando una campaña en la que ser empáticos también es importante, y desde nuestros conductores vamos a buscar esa empatía con nuestros usuarios cada vez que vayan a viajar. Digamos que personas de la tercera edad con su mascota y sus animales los tratemos de la mejor manera", aseguró Echeverri.



Como parte de las medidas para reparar lo sucedido, la compañía de transporte le entregó a José Luis tiquetes de cortesía y anunció ayudas para mejorar las condiciones de bienestar de Luna, esto con el compromiso añadido de mantener contacto con la adulto mayor.

Por su parte, la empresa también anunció que promoverá una campaña interna para fortalecer la empatía entre sus conductores y los pasajeros, con especial atención a las personas mayores que se movilizan con sus mascotas.