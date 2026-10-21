Dos homicidios sacuden al Suroeste de Antioquia: un adulto mayor y un joven de 24 años, las víctimas

Hay preocupación por la seguridad en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, por los homicidios que se vienen registrando recientemente. En las últimas horas, Gerardo Antonio Quintero Castañeda, de 77 años, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en zona urbana, específicamente en el sector La Galería (Plaza de mercado).

Según el reporte de la Policía Antioquia, el hombre presentaba dos heridas en el costado izquierdo axilar, mientras que comunidad de la zona narró que la víctima no era del municipio y que al parecer se vio inmersa en una riña.

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Otro caso se registró en la vereda Santa Ana, en Betania, donde fue hallado el cuerpo de Emmanuel Restrepo, de 24 años, oriundo de Girardota, quien tenía múltiples heridas causadas con arma cortopunzante.

Ante la oleada de violencia que se registra en esa subregión antioqueña, recientemente el senador Juan Espinal pidió que Ejército y Policía tomen medidas urgentes en Andes, Jericó, Pueblorrico, Betulia, Urrao, Betania y Amagá.



"Le he solicitado al gobierno nacional analizar la posibilidad de militarizar varios municipios del surroeste antioqueño. Además, porque estamos en plena cosecha cafetera. Necesitamos recuperar la seguridad y el orden público. Necesitamos que se combatan, obviamente, a los bandidos que están poniendo en riesgo y en jaque y en jaque mate la seguridad de toda la ciudadanía", señaló a mediados del mes de octubre.

Según cifras de la Policía, en 2025 el Suroeste registró 320 homicidios, equivalentes al 18 % de los asesinatos de Antioquia. La violencia está relacionada con disputas entre el Clan del Golfo y estructuras criminales locales por el control de las rentas ilegales.