Hasta $50 millones de recompensa ofrecen la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander por información que permita identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de los recientes hechos violentos registrados en el distrito.

La decisión fue adoptada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por la administración distrital, luego de una serie de ataques armados que han generado preocupación entre los habitantes, especialmente por el homicidio de dos adolescentes de 16 años en la comuna Siete.

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De acuerdo con la información conocida, los dos menores se movilizaban en una motocicleta de placas PIX-94G por la calle 43 del barrio Rabo Largo, cuando fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta, marca Bóxer, de color negro. Los atacantes les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

Este hecho se suma al homicidio de Dilan Alvarado Sanmiguel, de 19 años, ocurrido el sábado 21 de noviembre, hacia la 1:50 de la tarde, en la calle 52A con carrera 38, en el barrio Provivienda. Según el reporte, el joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados que también se desplazaban en una Bóxer negra. Recibió impactos de bala en la axila derecha y el tórax, y murió minutos después en la Clínica La Magdalena.



A estos casos se agregan otros ataques con armas de fuego. Uno de ellos ocurrió en el barrio La Libertad, donde resultó herido el comerciante Wilson Niño, propietario de la tienda conocida como 'Donde Juancho', quien habría recibido tres impactos de bala y permanece bajo pronóstico reservado.

También se reportó un ataque en un establecimiento comercial del corregimiento El Centro, donde dos personas resultaron heridas. Entre ellas estaría Alexander Cabarcas, quien, según versiones preliminares, tendría vínculos con el liderazgo social y comunitario de Asojuntas.

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Otro episodio de violencia se registró en el sector de Pozo Siete, donde hombres armados habrían disparado contra varios establecimientos comerciales y lanzado una botella con combustible que provocó un incendio en uno de los negocios. De manera preliminar, este ataque estaría relacionado con presuntas extorsiones, hipótesis que deberá ser verificada por las autoridades.

Frente a este panorama, las autoridades ordenaron activar todas las capacidades de investigación, inteligencia y operativas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Jefferson Garzón, invitó a los ciudadanos a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y aseguró que se garantizará la reserva de quienes colaboren.

“Invitamos a toda la comunidad del distrito a que, si tiene información que nos permita identificar y judicializar a los responsables de estos actos, nos informen. Sus nombres estarán en completa reserva. La Alcaldía distrital y la Fuerza Pública tenemos un compromiso muy fuerte con la seguridad en nuestro distrito”, indicó.

Entre las medidas anunciadas está el fortalecimiento de los patrullajes mixtos, la instalación de puestos de control móviles y fijos, los planes de registro, las caravanas de seguridad y las operaciones de inteligencia focalizadas en las siete comunas, los corregimientos y la zona de ribera.

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Finalmente, las autoridades invitaron a los habitantes a denunciar cualquier situación sospechosa a través de las siguientes líneas:

