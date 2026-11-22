La disminución de las lluvias comienza a pasar factura al abastecimiento de agua en Santander, Barichara, Villanueva y Cabrera enfrentan racionamientos desde el pasado 3 de noviembre debido a la reducción de los caudales en las represas La Laja y El Común, fuentes que abastecen a estos tres municipios y a 19 veredas.

Néstor Álvarez Mantilla, gerente de Acuascoop, explicó que ante esta situación se puso en marcha un plan de contingencia que fue socializado previamente con las administraciones municipales, las empresas de servicios públicos y las oficinas de gestión del riesgo de Barichara y Villanueva.

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“Debido a las bajas precipitaciones y a la disminución de los caudales en la represa La Laja y El Común, el pasado 3 de noviembre se inició con un racionamiento”, explicó el gerente.

Tres municipios de Santander enfrentan racionamiento de agua por la disminución de los niveles de las represas que los abastecen. Barichara, Villanueva y Cabrera tienen cortes de hasta ocho horas en sectores rurales. Néstor Álvarez Mantilla, gerente de Acuascoop. #VocesySonidos pic.twitter.com/KOSWee6dP5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 22, 2026

La primera fase del plan contempla restricciones diferenciadas según el sistema de abastecimiento de cada comunidad. En los cascos urbanos de Barichara y Villanueva se estableció un corte de seis horas diarias, frente a las 24 horas de suministro que venían recibiendo. Para los acueductos rurales abastecidos por gravedad, la suspensión es de ocho horas al día.



En las veredas que reciben el servicio mediante sistemas de bombeo se aplica un racionamiento limitado y permanente. La medida busca administrar el agua disponible mientras persisten las condiciones de bajas precipitaciones y disminución de los caudales.

En medio de la preocupación por el abastecimiento, Acuasco adelanta gestiones para sacar adelante un proyecto de construcción de una planta de tratamiento de agua potable para el sistema.

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Aunque Acuasco asegura que desde 2024 cuenta con los estudios y diseños para construir una planta de tratamiento de agua potable, cuyo costo se estima en $13.200 millones, el proyecto todavía no se materializa.

Según Néstor Álvarez Mantilla, gerente de la entidad, la iniciativa fue radicada ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la ESAN, pero continúa a la espera de un concepto técnico y de los recursos para su ejecución.

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Mientras tanto, los habitantes de Barichara, Villanueva y Cabrera deben enfrentar racionamientos en el suministro, sin que exista una fecha definida para la construcción de esta infraestructura.