Una nueva jornada de violencia sacudió a Barrancabermeja, Santander. Tres jóvenes perdieron la vida en dos hechos violentos registrados en diferentes sectores del distrito durante este sábado. Entre las víctimas se encuentran dos adolescentes, asesinados cuando se movilizaban en una motocicleta.

El caso más reciente ocurrió hacia las 8:20 de la noche en la vereda Rabolargo, en la comuna 7, sobre el corredor vial que comunica con el sector de María Eugenia. Allí fueron asesinados dos menores de edad que se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por hombres armados.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, los agresores les dispararon en repetidas oportunidades. Habitantes de la zona manifestaron haber escuchado entre ocho y nueve detonaciones.

Arma de fuego Suministrada

Los dos adolescentes quedaron tendidos a un costado de la motocicleta y fallecieron en el lugar.



Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron los actos urgentes y la inspección técnica de los cuerpos.

A este doble homicidio se suma el asesinato de Dylan Steven Alvarado Sanmiguel, de 19 años, ocurrido en el barrio Provivienda, en la comuna cinco de Barrancabermeja.

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Según la información preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado con arma de fuego. Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Con estos dos hechos, Barrancabermeja registra tres jóvenes asesinados durante la jornada del sábado, dos de ellos menores de edad. Los casos vuelven a encender las alarmas por la violencia que afecta a diferentes sectores del distrito.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias y los móviles de los ataques, así como identificar y ubicar a los responsables.