Fuertes lluvias en Málaga y San Andrés, Santander, dejan inundaciones en vías y viviendas

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en municipios de Santander dejaron afectaciones en algunas viviendas de Málaga, San Andrés y San José de Miranda, donde se reportó el ingreso de lodo y problemas en los sistemas de alcantarillado, según informó la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

Las emergencias se presentaron en medio de tormentas eléctricas que obligaron a la atención de los cuerpos de bomberos voluntarios. Entretanto, las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones meteorológicas y a los riesgos asociados a las precipitaciones en diferentes zonas del departamento.

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En el barrio Ricaurte de Málaga, los habitantes grabaron videos que muestran calles inundadas y vehículos afectados.

#Video Se presentaron varias emergencias por intensas lluvias en las provincias de García Rovira y Soto Norte en Santander. Hay inundaciones Málaga, San Andrés, Cimitarra, Landázuri, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí #MañanasBlu pic.twitter.com/8uRAfQdarv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

"En la noche de este lunes se presentó un fuerte aguacero aquí en el municipio de San Andrés y en sectores aledaños, incluso también en la capital de la provincia como lo es el municipio de Málaga. Un aguacero acompañado de fuertes vientos, estruendos que realmente pues atemorizaban a las comunidades. En el municipio de San Andrés algunas de las calles se inundaron", contó Kendy Jaimes, habitante de San Andrés.



Las autoridades también advierten el riesgo de movimientos en masa en los municipios de Jesús María, Oiba, Rionegro, San Andrés, San Vicente de Chucurí, Suaita y Sucre, que figuran en alerta roja por posibles deslizamientos. En kla vía entre Socorro y San Gil, se presentó un desprendimiento de rocas.

Las lluvias provocaron caída de rocas en la vía que comunica a San Gil con El Socorro, Santander. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para transitar con precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos en este corredor vial #MañanasBlu pic.twitter.com/nX3kQtFyPm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

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La situación también genera preocupación por el comportamiento de los ríos. En alerta roja se encuentran el río Lebrija en el sector de Sabana de Torres y el bajo Rionegro, mientras que los ríos Carare, Opón, Suárez y Fonce permanecen en alerta naranja en diferentes sectores de Santander.

Ante este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a los organismos de respuesta y a los consejos municipales para mantener la vigilancia permanente, informar oportunamente sobre nuevas emergencias y reforzar las medidas de prevención en las zonas más expuestas.

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Asimismo, recomendó a la comunidad no acercarse a las orillas de ríos y quebradas durante las lluvias, evitar cruzar corrientes de agua y atender las indicaciones de las autoridades.