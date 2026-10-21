Más de 2.000 rayos durante fuerte tormenta en Santander: Vélez, entre las zonas afectadas

Más de 2.000 descargas eléctricas se registraron durante fuertes tormentas en varios municipios de Santander, en medio de un panorama de lluvias que mantiene en alerta por posibles inundaciones, deslizamientos y emergencias en diferentes regiones del país.

Uno de los reportes más destacados se presentó en Barbosa, donde se detectaron 921 rayos durante una tormenta severa, con una densidad de 43 descargas por kilómetro cuadrado. En Sabana de Torres también se reportó una intensa actividad eléctrica, con 387 rayos y una densidad de 32 por kilómetro cuadrado. Otros registros de monitoreo señalaron 381 descargas eléctricas y una densidad de 97 por kilómetro cuadrado en otra zona del departamento.

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🇨🇴Tormenta severa en Barbosa, Santander, Colombia: 921 rayos y densidad de 43 r/km². Refugios son necesarios; se recomienda evitar espacios abiertos mientras pasa la tormenta. #climaCO pic.twitter.com/wtrlBC5mTG — climaya (@climaya) October 21, 2026

Las tormentas representan un riesgo para las comunidades, especialmente por la posibilidad de precipitaciones intensas, crecientes súbitas y movimientos en masa en sectores vulnerables. Por esta razón, se recomienda evitar espacios abiertos, refugiarse en construcciones seguras y mantenerse alejado de árboles aislados, postes y estructuras metálicas mientras persista la actividad eléctrica.



Emergencia por fuertes lluvias en Santander. En Barbosa reportan inundaciones de viviendas y calles tras colapso del alcantarillado. En Piedecuesta y Girón hay alerta por aumento del caudal del río de Oro. También reportan caída de árboles y daños en redes eléctricas #MañanasBlu pic.twitter.com/5zTO9g2ML6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2026

El meteorólogo Max Henríquez explicó que las lluvias se mantienen en buena parte de Colombia por la influencia de dos sistemas de baja presión. Según su análisis, el frente frío se ha estacionado y tendría un desplazamiento limitado sobre el Caribe, mientras continúan las precipitaciones en distintas regiones.

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El frente frío se ha convertido en estacionario y se moverá solo un poco más en el Caribe. Ya veremos hasta donde llega. Mientras tanto, en Colombia el tiempo de lluvia se mantiene en todas las regiones, por dos sistemas de baja presión (sistemas de nubes y lluvias) pic.twitter.com/p2Mq9LDWBJ — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 21, 2026

El panorama climático también incluye lluvias persistentes en sectores del Pacífico, la región Andina occidental y Chocó, además de precipitaciones variables en la Amazonia. En Santander, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo deben mantener la vigilancia ante posibles emergencias durante las horas de la tarde y la noche.

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Las autoridades recomienda a las personas que durante las tormentas eléctricas, buscar refugio en una edificación cerrada o un vehículo con techo rígido. Evite permanecer en ríos, quebradas, zonas abiertas o cerca de árboles, y consulte los reportes oficiales sobre las condiciones meteorológicas y viales.