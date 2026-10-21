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Mintransporte modificará convenio con Alcaldía de Bucaramanga para recuperar Metrolínea

La modificación del convenio facilitará inversiones en buses nuevos y fortalecer el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea.

reunión Mintransporte sobre Metrolínea.jpg
Blu Radio. Reunión Mintransporte sobre Metrolínea //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El municipio de Bucaramanga podrá acceder a recursos de la Nación para apoyar la renovación de la flota de Metrolínea, luego de una reunión que sostuvieron en Bogotá el alcalde Cristian Portilla, el gerente de Metrolínea, Emiro Arias, la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alix Johana Rojas, y el jefe de Gobernanza de la Alcaldía, John Manuel Delgado con la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

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Según explicó el mandatario local, uno de los principales resultados del encuentro fue el acuerdo para modificar, en diciembre, el convenio vigente entre la Nación y el municipio, con el propósito de habilitar inversiones que contribuyan a fortalecer la operación del sistema de transporte masivo.

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Portilla señaló que las inversiones que actualmente adelanta la Alcaldía para recuperar las estaciones de Metrolínea permitirán compensar la deuda que tiene el municipio con la Nación. Este avance facilitaría la modificación del convenio y la gestión de recursos para incorporar nuevos buses a la flota.

El alcalde también indicó que buscará que la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo quede incluida como una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de garantizar el respaldo a Metrolínea y a otros sistemas de transporte público del país.

"La estrategia contempla dos frentes: recuperar la infraestructura que se encuentra deteriorada y fortalecer la flota para mejorar la prestación del servicio", señaló Portilla.

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De acuerdo con el mandatario, la meta es que, una vez finalizadas las obras en las estaciones, desde enero se pueda contar con buses que contribuyan a mejorar la movilidad de los usuarios de Bucaramanga y su área metropolitana.

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“En tan solo dos meses se ha logrado lo que en cuatro años no se pudo lograr”, afirmó Portilla al referirse a los avances alcanzados en las gestiones ante el Gobierno nacional.

Con estos compromisos, la Administración Municipal busca avanzar en la recuperación de Metrolínea y ofrecer mejores condiciones de transporte a los ciudadanos.

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