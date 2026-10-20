Bucaramanga refuerza Patrullas Púrpura con vehículos para atender violencias de género

La Policía Metropolitana de Bucaramanga fortalecerá la capacidad operativa de las Patrullas Púrpura con recursos vehiculares, talento humano y medios logísticos para mejorar la prevención y atención de las violencias basadas en género en la capital santandereana y los municipios del área metropolitana.

Como parte de esta estrategia, fueron entregados tres nuevos vehículos que, sumados al que ya estaba en servicio, completan una flota de cuatro patrullas destinadas a desarrollar actividades de prevención, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

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Estas unidades cumplen labores de orientación, activación de rutas de atención y articulación con las autoridades competentes para facilitar el acceso de las víctimas a la protección y la justicia.

PATRULLA PÚRPURA FORTALECE LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES



Desde la Secretaría del Interior acompañamos esta estrategia que brinda atención oportuna, activa rutas de protección y fortalece la respuesta institucional. pic.twitter.com/mprKsnu0bN — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) October 20, 2026

El secretario del Interior encargado de Santander, Douglas Javier Arenas, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía para enfrentar esta problemática.

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“La violencia contra la mujer tiene que ser un problema de atención de absolutamente toda la comunidad. No podemos dejar este problema solamente en manos de las autoridades”, afirmó el funcionario.

Durante su intervención, Arenas presentó cifras que muestran una reducción en varios indicadores de violencia en el área metropolitana. Según el balance expuesto, las denuncias por violencia intrafamiliar pasaron de 2.919 en 2025 a 2.757 en 2026, una disminución del 6 %.

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Capturado en Bucaramanga un hombre de 40 años señalado de presuntos delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. La investigación se inició tras la denuncia de su expareja, una mujer de 48 años, quien reportó agresiones sexuales y amenazas #MañanasBlu pic.twitter.com/r5U0gzN0Pg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 20, 2026

En cuanto a los delitos sexuales, los registros bajaron de 480 a 451 casos, mientras que las lesiones personales pasaron de 1.653 a 1.618. Respecto a los feminicidios, se reportaron cinco casos en 2025 y dos en lo corrido de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la protección de las mujeres es una prioridad para la institución y que se fortalecerán las capacidades de las Patrullas Púrpura para garantizar una atención oportuna y cercana a las víctimas.

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En materia operativa, la Policía reportó que durante octubre se han realizado 12 capturas por orden judicial relacionadas con delitos asociados a las violencias basadas en género. Cinco corresponden a violencia intrafamiliar, cinco a delitos sexuales y dos a lesiones personales.

Con el fortalecimiento de las Patrullas Púrpura, las autoridades buscan mejorar la respuesta ante las denuncias, acompañar a las víctimas y facilitar la coordinación institucional para prevenir nuevas agresiones.