Intendente de Policía asesinado dentro de una patrulla en Ábrego era oriundo de Cimitarra, Santander

En Vélez, Santander, la familia de César Augusto Rodríguez Nieves espera la llegada de sus restos. El intendente de la Policía, de 39 años y oriundo de Cimitarra, fue asesinado durante un ataque armado contra una camioneta institucional en Ábrego, Norte de Santander.

Rodríguez Nieves se movilizaba junto al auxiliar de Policía Brayan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo oficial en el sector de La Estancia, en la vía hacia Cúcuta, mientras cumplían labores de patrullaje y prevención. Otros policías que se encontraban en el vehículo habrían resultado ilesos.

Tras el ataque, unidades de la Policía y el Ejército desplegaron operaciones en la zona para tratar de localizar a los responsables, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo fue planeado el atentado y quiénes participaron.

Aunque César Augusto Rodríguez Nieves desarrollaba su labor policial en Norte de Santander, mantenía el vínculo con Santander por su origen familiar.



En Cimitarra, municipio donde nació, la noticia generó consternación. La Alcaldía Municipal expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado.

Su hermano Manuel Rodríguez agradeció el acompañamiento recibido y expresó el dolor que deja la pérdida de su hermano.

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“Hoy tengo el corazón destrozado, me duele el alma, pero mi hermanito está descansando en paz”, manifestó el familiar.

Su cuerpo será trasladado a Vélez, Santander, donde la familia se prepara para despedirlo. En el municipio se encuentran su mamá, Luz Marina Nieves, y sus tres hermanos, junto a la esposa del intendente.

La familia volvió a ser víctima de la violencia. Hace 25 años, su padre, César Augusto Rodríguez Torres, fue asesinado, un crimen que señalan fue cometido por la guerrilla y por el cual aún esperan reparación por parte del Estado como víctimas de la violencia.

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Ahora, uno de los hijos de esa familia murió en medio de un nuevo hecho de violencia, esta vez mientras cumplía su labor como integrante de la Policía Nacional.

“Es el momento que el Estado no ha hecho el deber de cumplirnos como víctimas”, manifestó un familiar, al reclamar por las obligaciones pendientes con la familia tras el asesinato de su padre.

Las autoridades mantienen las operaciones en Norte de Santander para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque. La Gobernación de ese departamento anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.

