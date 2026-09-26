Asesinan a otro líder comunal en Santander: era presidente de la JAC en Puerto Parra

La violencia volvió a golpear al liderazgo comunitario en Santander. Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado con arma de fuego, en un hecho que es investigado por las autoridades.

El homicidio fue confirmado por la Alcaldía de Puerto Parra, que rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y habitantes de las veredas La Sierra y Las Montoyas.

La Administración Municipal destacó el papel que desempeñaba Zambrano como representante de la comunidad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.

Esneider Zambrano, presidente de la JAC de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado. El crimen ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas de El Centro, en Barrancabermeja. #VocesySonidos pic.twitter.com/41KhTPoqel — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2026

Esneider Zambrano tenía reconocimiento en Puerto Parra por su liderazgo en la vereda La Sierra. En marzo de 2025, durante la presentación de un proyecto de recuperación de humedales en esta zona del departamento, la Gobernación de Santander lo identificó como presidente de la JAC.



En ese momento, Zambrano destacó que las obras permitían generar empleo para más de 25 familias de la zona y contribuían a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua de la región.

Su asesinato deja nuevamente en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores de liderazgo comunitario en el Magdalena Medio santandereano.

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Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estuvo detrás del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya sido cometido debido a su condición de líder comunal.

La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, establecer los responsables y determinar el móvil del crimen.

El asesinato de Zambrano ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 22 de septiembre. Por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones.

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Con el crimen de Esneider Zambrano, Puerto Parra vuelve a estar en el centro de la preocupación por la seguridad de los líderes comunitarios, mientras sus familiares y la comunidad de La Sierra esperan que las autoridades esclarezcan el homicidio.