En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Papa en Francia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a otro líder comunal en Santander: era presidente de la JAC en Puerto Parra

Asesinan a otro líder comunal en Santander: era presidente de la JAC en Puerto Parra

Esneider Zambrano era presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda de Puerto Parra. Su asesinato genera preocupación entre los habitantes de la zona y es investigado por las autoridades, que buscan establecer quiénes estarían detrás del crimen.

Otro líder comunal es asesinado en Santander: crimen ocurrió en Puerto Parra
Imagen de la comunidad. Otro líder comunal es asesinado en Santander: crimen ocurrió en Puerto Parra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

La violencia volvió a golpear al liderazgo comunitario en Santander. Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, fue asesinado con arma de fuego, en un hecho que es investigado por las autoridades.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El homicidio fue confirmado por la Alcaldía de Puerto Parra, que rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y habitantes de las veredas La Sierra y Las Montoyas.

Últimas noticias

Intendente de Policía, asesinado en Abrego, era oriundo de Santander
Santanderes

Intendente de Policía asesinado dentro de una patrulla en Ábrego era oriundo de Cimitarra, Santander

Arma de fuego.jpg
Santanderes

Menor de 16 años asesinó de 10 disparos a joven de 20 en Floridablanca

La Administración Municipal destacó el papel que desempeñaba Zambrano como representante de la comunidad y pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su judicialización.

Esneider Zambrano tenía reconocimiento en Puerto Parra por su liderazgo en la vereda La Sierra. En marzo de 2025, durante la presentación de un proyecto de recuperación de humedales en esta zona del departamento, la Gobernación de Santander lo identificó como presidente de la JAC.

En ese momento, Zambrano destacó que las obras permitían generar empleo para más de 25 familias de la zona y contribuían a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua de la región.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Su asesinato deja nuevamente en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores de liderazgo comunitario en el Magdalena Medio santandereano.

Publicidad

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estuvo detrás del asesinato ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya sido cometido debido a su condición de líder comunal.

La investigación busca determinar las circunstancias del ataque, establecer los responsables y determinar el móvil del crimen.

El asesinato de Zambrano ocurre pocos días después del homicidio de Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 22 de septiembre. Por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones.

Publicidad

Con el crimen de Esneider Zambrano, Puerto Parra vuelve a estar en el centro de la preocupación por la seguridad de los líderes comunitarios, mientras sus familiares y la comunidad de La Sierra esperan que las autoridades esclarezcan el homicidio.

Relacionados

Santander

sicariato

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad