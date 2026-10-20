"No son extranjeros, son franceses": escalada de violencia y el impacto de las protestas en Francia

La reciente ola de protestas y los episodios de vandalismo y saqueos registrados en Francia han puesto en evidencia una profunda convergencia de tensiones políticas, económicas y sociales. Según el análisis de Federico Vacas, politólogo, analista y director del departamento de opinión y política de la consultora IPSOS, el país enfrenta un escenario complejo donde la debilidad institucional del Ejecutivo nacional agrava el malestar ciudadano en las calles.

Un gobierno acorralado por la minoría parlamentaria y el deterioro económico

El contexto macroeconómico francés se ha caracterizado por indicadores desfavorables de crecimiento y empleo durante los últimos meses y años, a lo cual se suma una parálisis legislativa estructural.

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Tras dos años de gestión en los que el gobierno del presidente Emmanuel Macron opera en minoría dentro de la Asamblea Legislativa, la capacidad de aprobar proyectos de ley se encuentra seriamente condicionada.

Al evaluar la situación desde París, Vacas señaló que "a la crisis económica y social se agrega la crisis política del gobierno del presidente Macron". Asimismo, el analista de IPSOS enfatizó que las manifestaciones recientes, caracterizadas por su magnitud e intensidad destructiva, "vienen todavía más a deteriorar... la legitimidad del gobierno de Macron, que está cada día más fragilizado hoy por hoy frente a la opinión pública francesa".



De igual forma, el experto indicó que existe una percepción generalizada de que el Ejecutivo subestimó la violencia desatada, "subestimando claramente la amplitud y el nivel de violencia que se ha desatado en las calles el sábado último".

Estudiantes, trabajadores precarizados y el rol de los "chalecos amarillos"

La escalada del conflicto no responde a un único colectivo, sino a la convergencia de diversos reclamos sociales que se han entrelazado en las calles. Inicialmente impulsadas por estudiantes que exigen un mayor presupuesto para la educación pública, las marchas registraron un salto cuantitativo y cualitativo con la incorporación de otros sectores afectados por la coyuntura económica.

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Federico Vacas explicó que existe "esta situación de crisis social muy fuerte... en los sectores populares, en los trabajadores precarizados, en la población rural que se viene a agregar a las manifestaciones de los estudiantes que reclaman más dinero para la educación pública". A este panorama se suma la reaparición de los "chalecos amarillos", un fenómeno que complejiza el control del orden público debido a su estructura descentralizada. Sobre este grupo, Vacas destacó que "los chalecos amarillos... es una organización popular sin líderes claros. Y entonces es mucho más complicado controlar estas manifestaciones".

La composición de las protestas: ultraizquierda, sectores populares y el mito migratorio

Frente a los cuestionamientos sobre la participación de la población inmigrante en los saqueos y actos vandálicos, el analista precisó la composición demográfica de los manifestantes con base en las investigaciones e identificación de los responsables. Además de la presencia de grupos de la ultraizquierda anarquista en los disturbios, los perfiles de los involucrados corresponden a la ciudadanía local.

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En palabras de Vacas, "En todo caso no son extranjeros, son franceses, residentes nacidos en Francia en su mayoría". El politólogo puntualizó que se trata en gran medida de jóvenes estudiantes y trabajadores precarizados pertenecientes a familias francesas de una o dos generaciones, descartando que la presencia de personas de origen extranjero supere el promedio general de la población en Francia.

Vacas explicó que, si bien demandas como la mejora del poder adquisitivo o la financiación educativa favorecen tradicionalmente a las fuerzas de izquierda, la irrupción de imágenes de caos altera la prioridad del electorado. "Las imágenes de violencia que se están viendo en la televisión francesa hoy no pueden tener otro efecto que acentuar la demanda de orden... la demanda de seguridad, que son los registros en los cuales la extrema derecha francesa está mejor posicionada".

Escuche aquí la entrevista: