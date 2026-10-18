Macron condena la violencia tras protestas en Francia y afirma que el país “necesita orden”

El Gobierno francés enfrenta el desafío de responder al malestar social sin permitir que las manifestaciones deriven en nuevos disturbios. Los daños a establecimientos comerciales y edificios públicos, junto con los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aumentaron la presión sobre las autoridades a seis meses de las elecciones presidenciales.

Ante este panorama, el presidente Emmanuel Macron condenó la violencia registrada durante las protestas del sábado y pidió a los partidos políticos y sindicatos rechazarla de manera explícita. En una declaración televisada este domingo, afirmó que Francia “necesita orden” y advirtió que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones para prevenir nuevos incidentes.

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Macron pide condenar la violencia en Francia

El mandatario responsabilizó a grupos de extrema izquierda y a delincuentes por los disturbios, que dejaron cientos de policías y gendarmes heridos, además de daños en comercios y bienes públicos cuyo costo todavía se está calculando.



“Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, afirmó Macron, quien expresó su respaldo a las fuerzas de seguridad y a los comerciantes afectados. También anunció que el primer ministro, Sébastien Lecornu, convocará reuniones con representantes políticos para exigir posiciones claras frente a los hechos.

El presidente señaló que el debate debe desarrollarse mediante el diálogo y los mecanismos democráticos. Asimismo, reconoció que los servicios de inteligencia policial subestimaron la violencia del sábado y pidió al Ejecutivo revisar los procedimientos de información y prevención.

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Para este lunes está prevista una reunión de crisis encabezada por Lecornu, con el propósito de movilizar ayudas de emergencia para los comerciantes afectados. Macron aseguró que los responsables deberán responder por los daños y que los prefectos, en coordinación con los alcaldes, podrán adoptar medidas para proteger los espacios públicos y los establecimientos comerciales.

Una calle de París en llamas en medio de las protestas. Una calle de París en llamas en medio de las protestas. Foto EFE.

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¿Qué medidas anunció Macron para responder a las protestas?

Además de las acciones de seguridad, el jefe de Estado reconoció las preocupaciones de los jóvenes sobre sus condiciones de vida, el acceso a los estudios, la orientación profesional y sus perspectivas de futuro.

Anunció que parlamentarios y autoridades locales trabajarán desde esta semana en propuestas concretas para atender esas inquietudes. Según Macron, escuchar las demandas sociales debe ir acompañado de medidas que permitan mantener el orden público.

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Francia enfrenta preocupación por el costo de vida

El presidente también se refirió al encarecimiento de la vida y al precio de los combustibles, cuyos aumentos vinculó, en parte, con las consecuencias del conflicto en el golfo Pérsico.

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Aunque afirmó que Francia no participa en ese conflicto, señaló que el país enfrenta sus efectos económicos. Durante una visita internacional de cuatro días, prevista para comenzar este lunes, continuará las gestiones para garantizar el suministro de combustible y gas.

Macron pidió unidad, calma y respeto, y defendió una respuesta que combine medidas inmediatas frente al malestar social con decisiones de largo plazo. Su mensaje insistió en que la disposición al diálogo no implica tolerancia frente a los actos violentos.