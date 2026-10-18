¿Trump podría perder su mayoría en el Congreso? Qué hay detrás del descontento de los votantes

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se perfilan como una prueba para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, que podría perder el control de una o ambas cámaras del Congreso. Para el internacionalista Javier Garay, profesor de la Universidad Externado de Colombia, las decisiones económicas, la política migratoria y las intervenciones internacionales del mandatario están pasando factura a su respaldo político.

En entrevista en Sala de Prensa, el académico explicó que estos comicios suelen convertirse en una evaluación de la gestión del presidente de turno. En esta ocasión, la polarización política y el descontento con algunas medidas de Trump han elevado la incertidumbre sobre el futuro de la mayoría republicana en el Legislativo.

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“Históricamente, el partido que tenga en ese momento la Casa Blanca suele perder una de las dos cámaras del Congreso”, señaló Garay, quien advirtió que, en el escenario actual, los republicanos incluso podrían perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

Las decisiones de Trump que le estarían pasando factura

Para el profesor Garay, el resultado de las elecciones no solo determinará la distribución del poder en el Congreso, sino que también pondrá a prueba el capital político del presidente estadounidense. Entre los factores que podrían afectar su respaldo, mencionó la guerra con Irán, las medidas migratorias y el panorama económico.



“Él está viendo reflejado y se está dando cuenta, yo creo, o esperaría que se dé cuenta también de las muy malas decisiones que ha tomado en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la guerra con Irán y el tema migratorio”, afirmó el experto.

Donald Trump AFP

El componente económico también sería determinante para los votantes. Según explicó, una parte importante del electorado estadounidense toma sus decisiones a partir de su situación financiera, por lo que el incremento de la inflación y de los precios de la energía puede afectar la percepción sobre el Gobierno.

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“Lo que estamos viendo en este momento es un incremento de la inflación como resultado, entre otras, por ejemplo, el tema de la energía”, indicó Garay, quien relacionó esta situación con las decisiones internacionales de la administración Trump.

A esto se suma el desgaste provocado por la política migratoria. El académico destacó que algunos sectores económicos, especialmente los relacionados con los servicios, pueden verse afectados por estas medidas. Además, recordó que una parte del voto hispano respaldó a Trump en las elecciones anteriores y que ese apoyo podría debilitarse ante la radicalidad de sus políticas.

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“Yo creo que nadie se esperaba el grado de extremismo y de excesos que iba a presentar y que se iban a manifestar, y que los vemos todos los días”, sostuvo el internacionalista al explicar el distanciamiento de algunos sectores que inicialmente apoyaron al mandatario.

¿Qué pasaría si los republicanos pierden el Congreso?

Aunque una derrota republicana representaría un golpe político para Trump, Garay considera que sus efectos prácticos sobre la capacidad del presidente para gobernar podrían ser limitados.

El experto argumentó que el mandatario ha impulsado buena parte de sus decisiones sin depender directamente del Congreso y ha recurrido a decretos para avanzar en sus iniciativas. Por esa razón, perder la mayoría legislativa no necesariamente significaría un cambio inmediato en todas las políticas de su administración.

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Sin embargo, sí podría tener consecuencias sobre la legitimidad del Gobierno y su capacidad de mantener el respaldo político. La posibilidad de perder el control de las cámaras explicaría, en parte, la importancia que Trump les ha dado a estos comicios y la preocupación de su partido frente a los resultados.

En el campo demócrata, Garay considera que todavía no existe una figura consolidada con suficiente fuerza para enfrentarse a Trump en las próximas elecciones presidenciales. No obstante, destacó que en diferentes territorios están surgiendo liderazgos que podrían fortalecer a esa colectividad.

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Durante la entrevista, el profesor también se refirió a las contradicciones entre las dificultades políticas internas de Trump y el avance de sectores de derecha en otros países del continente.

Aunque reconoció que existe una influencia del mandatario estadounidense en las dinámicas políticas internacionales, advirtió que los resultados electorales también deben entenderse a partir de las circunstancias particulares de cada país.

Garay puso como ejemplo a Brasil, donde factores como los casos de corrupción, la inflación y los cuestionamientos a la efectividad del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pueden influir en el comportamiento de los votantes, más allá del respaldo internacional que reciban otros candidatos.

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Asimismo, señaló que las intervenciones en el exterior pueden generar inconformidad entre los propios seguidores de Trump, especialmente entre los votantes del movimiento MAGA, que han cuestionado la participación estadounidense en conflictos y asuntos internacionales.

En relación con Venezuela, el académico indicó que parte de ese electorado podría sentirse decepcionado si no percibe beneficios concretos de la intervención estadounidense, especialmente ante el impacto de los precios del petróleo y la gasolina.

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“Los votantes de Trump (...) no les gustan las aventuras internacionales. Y ahora también pueden estarse viendo traicionados”, explicó.

Al concluir, Garay insistió en que la economía será uno de los factores centrales para entender el comportamiento de los ciudadanos en las urnas. “El tema económico es muy grave, es muy delicado”, afirmó, al referirse a las dificultades que enfrenta el mandatario y al riesgo de que parte de la base electoral que lo llevó a la Casa Blanca termine dándole la espalda.