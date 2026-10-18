Por llamar la atención, hombre cayó a un río desde el puente de un templo en India: quedó en video

La imprudencia puede convertir un momento de diversión o una acción para llamar la atención en una situación de alto riesgo. Hacer maniobras peligrosas, ignorar las medidas de seguridad o acercarse a lugares donde una caída puede ser mortal, pone en juego la vida de una persona.

En algunos casos, quienes buscan sorprender a otras personas o conseguir una reacción terminan perdiendo el control de sus movimientos y enfrentándose a consecuencias que no habían previsto. Esto fue precisamente lo que ocurrió con un hombre en India, cuyo arriesgado comportamiento quedó registrado en video.

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Hombre cayó a un río desde el puente de un templo en India

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a un hombre sobre un puente ubicado en uno de los templos de India. Al parecer, el sujeto habría cruzado el vallado de seguridad y posteriormente comenzó a hacer acciones peligrosas mientras intentaba llamar la atención de los turistas que se encontraban en el lugar.

Durante varios minutos permaneció del otro lado del puente y luego se colgó de sus brazos, mientras las personas que pasaban observaban la escena. La situación se volvió aún más peligrosa cuando el hombre intentó regresar a la estructura.



Sin embargo, no logró volver a subir y terminó perdiendo el control y la fuerza, por lo que cayó desde el puente hacia el río que se encontraba debajo.

El hecho fue grabado por una persona que transitaba por el llamado puente del temblor; las imágenes de lo sucedido comenzaron a circular en redes sociales.

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Varios usuarios en redes comentaron que la maniobra hecha por el hombre, para impresionar o atraer la atención de otras personas, pudo terminar en una situación de peligro extremo. Otros indicaron que desafió las barreras de seguridad en el lugar y tuvo un castigo.

🇮🇳🚨 || INDIA: UN HOMBRE CAYÓ AL RÍO DESDE UN PUENTE DE UN TEMPLO.



El hombre realizaba movimientos para llamar la atención de los turistas cuando terminó cayendo al agua. pic.twitter.com/G10LxiETCo — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) October 17, 2026

El video concluye luego de que el hombre cae al agua, por lo cual no se conoce si logró salir del río, si fue rescatado o si sufrió alguna lesión tras el hecho.

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Frente a lo sucedido, las autoridades locales recomendaron a las personas y a los turistas que estén de visita respetar las normas y mantener un buen comportamiento en todo momento, con el fin de evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.