Incendio de una batería portátil desata el caos en un vuelo: pasajeros tuvieron que intervenir

Un incidente con una batería externa alertó a todos en un vuelo comercial en India y obligó a la tripulación a tomar medidas de emergencia para controlar la situación. El hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros y llevó a modificar el destino de la aeronave.

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

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El avión de la aerolínea IndiGo cubría la ruta entre Delhi y Chennai cuando una batería externa, también conocida como power bank, comenzó a incendiarse mientras estaba guardada en el compartimento superior destinado al equipaje de mano.

Ante la emergencia, la tripulación usó un extintor para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera dentro de la cabina. Como medida de precaución, los responsables del vuelo decidieron desviar la aeronave hacia Hyderabad.



No obstante, antes de eso, varios pasajeros estaban intentando apagar las llamas con las mismas maletas y prendas de vestir. En el video difundido se observa a varios pasajeros preocupados en medio de la situación.

El avión aterrizó sin inconvenientes en esa ciudad. Según la información disponible sobre el incidente, ninguna persona resultó herida, pese a la preocupación que generó el fuego a bordo.

🇮🇳✈️ Incendio de una batería externa interrumpe un vuelo en India



Un vuelo de IndiGo que cubría la ruta de Deli a Chennai fue desviado a Hyderabad como medida de urgencia después de que una batería externa, guardada en el compartimento superior de equipaje, se incendiara y… pic.twitter.com/efqGrbHHxK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 11, 2026

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¿Por qué es peligroso llevar baterías externas en un avión?

Las baterías externas y muchos dispositivos electrónicos usan baterías de iones de litio. Aunque son habituales y, en general, seguras cuando se encuentran en buen estado, pueden experimentar un fenómeno conocido como embalamiento térmico (thermal runaway).

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Este proceso ocurre cuando una batería entra en una reacción de calentamiento descontrolado que puede producir humo, liberar gases inflamables y provocar un incendio. Una vez iniciado, el proceso puede ser difícil de detener y llegar a propagarse a otras baterías u objetos cercanos.

Entre las causas se encuentran los golpes, las perforaciones, los defectos de fabricación, los cortocircuitos y la exposición a temperaturas elevadas. Por eso, una batería que comienza a arder dentro de un avión representa un riesgo que exige una respuesta inmediata de la tripulación.

¿Qué baterías se pueden llevar en un avión y dónde deben guardarse?

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Las reglas internacionales para el transporte aéreo distinguen entre las baterías instaladas en dispositivos, las baterías de repuesto y las baterías externas. Como regla general, las baterías externas y las baterías de litio de repuesto deben transportarse en el equipaje de mano, no en el equipaje facturado. Estas son algunas de las principales recomendaciones:

Baterías externas o power banks: deben ir en el equipaje de mano, protegidas contra golpes y cortocircuitos. No deben guardarse en la maleta que se entrega para viajar en la bodega.

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Celulares, computadores y tabletas: normalmente pueden llevarse en la cabina. Si se transportan en el equipaje facturado, se aplican condiciones específicas y deben estar completamente apagados y protegidos contra daños o activaciones accidentales.

Baterías de repuesto: deben llevarse en la cabina, con sus terminales protegidos para impedir el contacto con objetos metálicos, como llaves o monedas.

Baterías dañadas, hinchadas o defectuosas: no deben transportarse en un vuelo, debido al riesgo de sobrecalentamiento e incendio.