Ciclista se salvó de milagro tras quedar a centímetros de ser arrollado por una camioneta

Un ciclista estuvo a punto de ser arrollado por una camioneta que perdió el control en una carretera. El accidente ocurrió cuando el pavimento mojado por las lluvias hizo que el vehículo derrapara y se desviara hacia el lugar por donde transitaba el hombre.

Las imágenes del hecho, difundidas en redes sociales, muestran cómo el conductor pierde el control de la camioneta y esta comienza a deslizarse sobre la vía. En cuestión de segundos, el vehículo se dirige hacia el ciclista, quien alcanza a reaccionar y salta de su bicicleta para evitar quedar debajo de la camioneta.

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Aunque el hombre logró apartarse justo antes del impacto, su bicicleta fue golpeada por el vehículo y terminó dañada.

¿Cómo logró el ciclista evitar ser arrollado?

El registro audiovisual permite observar que el ciclista se percata del peligro cuando la camioneta se aproxima sin control hacia el tramo de la carretera por el que avanzaba. Ante la cercanía del vehículo, salta de su bicicleta en el último momento y evita recibir directamente el impacto.

La camioneta continúa su recorrido fuera de control hasta estrellarse contra un poste de energía. Después del choque, el vehículo vuelca y da varias vueltas antes de quedar volcado sobre uno de sus costados, con el lado del conductor contra el suelo.

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La secuencia evidencia la rapidez con la que se produjo el accidente y el escaso margen que tuvo el ciclista para reaccionar.

El accidente se registró en una carretera cercana a Paraná, en Brasil, mientras las condiciones de la vía estaban afectadas por la lluvia. El pavimento mojado fue el escenario en el que la camioneta perdió estabilidad y terminó fuera de la carretera. El video del incidente circula en redes sociales y permite reconstruir los segundos en los que el ciclista se apartó de su bicicleta, el vehículo impactó contra el poste y finalmente volcó.

🚴‍♀️😨Ciclista se salva por los pelos de camioneta que salió disparada hacia él pic.twitter.com/Y5k9fSBjXM — Errete en Español (@erreteespanol) October 11, 2026