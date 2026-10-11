¿Qué pasará con el tigre que atacó a hombre y lo mató? Esto dijo el zoológico

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de conservación ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre y quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales, en el que se observa la angustia de la víctima mientras intenta defenderse del felino ante la mirada de decenas de visitantes.

Tras la conmoción que generó el caso, la administración del zoológico se pronunció sobre el futuro de Altai, el tigre de Amur o siberiano involucrado en el ataque. La institución confirmó que el animal se encuentra sano y salvo y descartó practicarle la eutanasia como consecuencia de lo sucedido.

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“Podemos tranquilizar a todos confirmando que [el tigre] se encuentra sano y salvo y no será sacrificado a consecuencia de este incidente”, informó el Yorkshire Wildlife Park en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

El parque también expresó su pesar por la muerte del visitante y manifestó su solidaridad con sus familiares. “Estamos profundamente entristecidos por el trágico incidente de hoy. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias están con la familia y seres queridos de la persona involucrada”, publicó la institución en sus redes sociales.



¿Cómo ocurrió el ataque del tigre?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hombre ingresó por voluntad propia al recinto donde se encontraba Altai, pese a las barreras de seguridad instaladas para separar a los visitantes del hábitat del animal. Las circunstancias que lo llevaron a entrar al espacio son materia de investigación por parte de las autoridades británicas.

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En el video que circuló en plataformas digitales se escuchan los gritos de la víctima y de las personas que presenciaron el ataque. Durante la grabación, el hombre intenta que el felino se detenga mientras este lo muerde por la espalda, lo derriba y lo sujeta con sus patas.

Los visitantes observaron la escena sin poder intervenir directamente. Entre quienes se encontraban en el parque había familias con niños, que vivieron momentos de angustia mientras el personal del zoológico organizaba la evacuación del sector.

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La Policía de South Yorkshire confirmó que los servicios de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 13:35, hora local. El operativo incluyó dos ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y un médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no habían divulgado oficialmente la identidad de la víctima.

¿Qué medidas tomó el zoológico tras lo ocurrido?

Después del ataque, el Yorkshire Wildlife Park anunció que permanecería cerrado al público durante el domingo 11 de octubre para facilitar las investigaciones y atender la emergencia.

El hombre se metió a la jaula de los tigres. Foto: Captura de video

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En su pronunciamiento, la institución reiteró que “la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad”. La Policía de South Yorkshire, por su parte, indicó que no existe un riesgo general para los visitantes.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que el hombre logró ingresar al recinto y reconstruir los hechos que terminaron con su muerte. La investigación también permitirá establecer con mayor precisión cómo se desarrolló el incidente dentro del hábitat.

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Por ahora, el parque confirmó que Altai no será sacrificado por el ataque y aseguró que el animal permanece sano y salvo. La decisión se conoce mientras continúa la investigación sobre un caso que generó conmoción entre los visitantes y reabrió el debate sobre la seguridad en este tipo de instalaciones.