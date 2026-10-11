Revelan las desesperadas palabras de hombre antes de morir tras ser atacado por tigre en zoológico

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico, en un hecho que fue presenciado por decenas de visitantes, entre ellos familias con niños. La escena quedó registrada en un video que se difundió rápidamente en redes sociales y muestra los momentos de angustia que vivió la víctima mientras intentaba defenderse del felino.

El incidente ocurrió el sábado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. Según la información conocida, el hombre ingresó por voluntad propia al recinto donde se encontraba el animal. Las circunstancias que lo llevaron a entrar al hábitat son materia de investigación por parte de las autoridades británicas.

Publicidad

En las imágenes difundidas en redes sociales se escuchan los gritos de los testigos y las palabras que pronunció el hombre mientras intentaba detener el ataque. “¡Alto, alto, alto, alto, alto! (...) ¡No, no, no!”, gritó la víctima en medio de la desesperación, mientras el tigre continuaba agrediéndolo. El video muestra cómo el felino lo muerde por la espalda, lo derriba y lo sujeta con sus patas.

Así fue el ataque del tigre en el zoológico

En la grabación, el hombre aparece vestido con una camiseta negra y dentro del espacio destinado a los tigres. En un primer momento, el animal se acerca y comienza a atacarlo. La víctima intenta reaccionar señalándolo y gritándole, aparentemente con la intención de que se detenga, pero el felino vuelve a abalanzarse sobre él.



En otro momento del video, el hombre permanece en el suelo mientras el tigre lo sujeta. La escena genera angustia entre los visitantes, que observan lo sucedido sin poder intervenir directamente. Las imágenes se viralizaron poco después del incidente y provocaron numerosas reacciones en las plataformas digitales.

La Policía de South Yorkshire confirmó que los servicios de emergencia llegaron al lugar hacia las 13:35, hora local. El operativo incluyó dos ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y un médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el sitio. Las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de la víctima.

Publicidad

¿Qué pasó después del ataque?

Los visitantes del parque relataron la conmoción que se vivió tras el incidente. Dominic Ford, quien se encontraba en el lugar con su sobrina de cuatro años, contó que el personal del zoológico les pidió evacuar el sector. También describió la llegada de varios equipos de emergencia y de numerosos policías.

Por su parte, Tia Hanson relató al medio británico The Star que el paso entre el recinto de los tigres y la salida fue cerrado repentinamente. Entre los visitantes comenzaron a circular comentarios sobre lo ocurrido y sobre posibles disparos.

Publicidad

De acuerdo con los testimonios, se habrían escuchado hasta cinco disparos. Según trascendió, se utilizaron cartuchos de gas para alejar al animal hacia el interior del recinto. El tigre no sufrió heridas y permaneció en su espacio habitual.

Tras lo sucedido, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que se había presentado un incidente grave y anunció que permanecería cerrado al público el domingo 11 de octubre. La institución aseguró que la seguridad y el bienestar de los visitantes, el personal y los animales son su máxima prioridad.

La Policía de South Yorkshire indicó que no existe un riesgo general para los visitantes. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que el hombre ingresó al hábitat y reconstruir los hechos que terminaron con su muerte.