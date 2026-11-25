Un accidente durante los preparativos de la temporada navideña terminó en tragedia luego de que un trabajador de aproximadamente 40 años perdiera la vida al recibir una descarga eléctrica mientras instalaba luces en un árbol de Navidad de gran tamaño.

El hecho ocurrió el miércoles en la mañana en el Brent Cross Shopping Centre, un reconocido centro comercial ubicado al norte de Londres, Inglaterra. El hombre se encontraba realizando labores de decoración en un árbol de casi ocho metros de altura cuando sufrió la descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

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Tras el incidente, el trabajador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció al día siguiente. La noticia generó consternación entre los comerciantes y empleados del establecimiento, quienes manifestaron su tristeza por lo sucedido.

Sus familiares y compañeros de trabajo lamentario la pérdida. Foto: Redes sociales

La emergencia también tuvo repercusiones en el funcionamiento del Brent Cross Shopping Centre. La administración tomó la decisión de cerrar temporalmente el establecimiento durante el miércoles y envió un mensaje urgente a los trabajadores y comerciantes para informarles sobre lo ocurrido.



Varios empleados se enteraron de la situación cuando ya se dirigían a sus puestos de trabajo o llegaron al centro comercial y encontraron que no podían ingresar. La decisión causó sorpresa, pues se trata de un espacio comercial que recibe a decenas de miles de visitantes cada semana.

Una trabajadora de una tienda de cosméticos habló con el diario británico Metro y relató cómo recibieron la noticia. Según explicó, la administración les envió una comunicación sobre el accidente, pero ella ya estaba de camino al establecimiento cuando conoció lo sucedido.

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La empleada aseguró que la situación había generado tristeza entre los trabajadores y manifestó que todos estaban afectados por la muerte de su compañero.

Otro comerciante también se refirió a las consecuencias del cierre y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. Aunque reconoció que la suspensión de las actividades representó pérdidas económicas para los negocios, señaló que esas circunstancias pasaban a un segundo plano frente a la gravedad de lo ocurrido.

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El jueves, un día después del accidente, todavía había señales de lo sucedido en las instalaciones del establecimiento. Las luces del techo ubicadas alrededor del árbol de Navidad permanecían apagadas, situación que afectó las condiciones de iluminación de algunos locales comerciales.

Uno de los comerciantes indicó al medio británico que el sistema eléctrico y el circuito de iluminación aparentemente habían sido desconectados después de la emergencia. Por esa razón, algunos establecimientos tuvieron que continuar sus actividades con poca luz.

El accidente ocurrió en medio de los preparativos de la temporada navideña, una época en la que los centros comerciales incrementan sus decoraciones y actividades para recibir a los visitantes.

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La muerte del trabajador generó preocupación entre los empleados del Brent Cross Shopping Centre, quienes expresaron su tristeza por lo ocurrido y enviaron mensajes de solidaridad a los familiares de la víctima.