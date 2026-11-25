Un niño de apenas tres años murió luego de sufrir un episodio de atragantamiento mientras se encontraba en un jardín infantil. El pequeño permaneció hospitalizado durante tres días debido a las graves consecuencias que tuvo la falta de oxígeno en su cerebro, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

El menor fue identificado como Thiago Wall y el incidente ocurrió a comienzos de noviembre en un establecimiento educativo del Gran Manchester, en Reino Unido. Tras lo sucedido, fue trasladado al Royal Manchester Children’s Hospital, donde recibió atención médica. Sin embargo, su estado de salud se complicó y falleció el pasado 5 de noviembre.

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Durante la evaluación médica, una tomografía permitió identificar que Thiago había sufrido una lesión cerebral hipóxica, una afectación que se produce cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno. Este diagnóstico fue confirmado durante las actuaciones de los médicos forenses que revisaron el caso.

Investigan las circunstancias de la muerte del menor

El jardín infantil en el que ocurrió el episodio permanece cerrado mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. La Greater Manchester Police está a cargo de las indagaciones para establecer cómo se produjo el atragantamiento y determinar si existieron fallas en los protocolos de atención o posibles responsabilidades por parte del personal de la institución.



Thiago había cumplido tres años a finales de octubre, pocos días antes del incidente. Su fallecimiento generó numerosas muestras de solidaridad por parte de las familias y los niños que compartían con él en el establecimiento educativo.

En las afueras del jardín infantil fueron dejados varios mensajes de despedida. Algunos de ellos fueron escritos por sus compañeros, quienes recordaron las actividades que disfrutaban hacer junto al pequeño.

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Uno de los mensajes hacía referencia a su gusto por los dinosaurios: “A Thiago le gusta jugar con los dinosaurios. Siempre pensaremos en ti, Thiago, especialmente cuando juguemos a los dinosaurios”. Otra de las dedicatorias expresaba: “Espero que estés bien con los ángeles”.

Tras conocerse la muerte del menor, los representantes de la institución educativa manifestaron su tristeza por lo ocurrido y destacaron el recuerdo que dejó Thiago entre quienes compartían con él.

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“Era un niño maravilloso y encantador, y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en estos momentos tan difíciles”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, aseguraron que colaborarán con las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos.