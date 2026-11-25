Simone Maria Fernandes, una mujer de 49 años y madre de tres hijos, fue asesinada a puñaladas por su expareja, apenas tres días después de acudir a una comisaría para denunciarlo y solicitar medidas de protección urgentes. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el mensaje que el señalado agresor publicó en sus redes sociales horas después del ataque.

El crimen ocurrió el lunes en horas de la tarde, en el estacionamiento de un edificio de San Pablo. El presunto responsable fue identificado como Fernando Martins Santana, de 50 años, quien interceptó a Simone en la entrada del inmueble y la condujo hasta la zona de parqueaderos, donde comenzó a amenazarla con un cuchillo.

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Parte de la agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio. En las grabaciones se observa cómo Fernando sujeta a la mujer por el cuello mientras la intimida con el arma blanca.

En medio del forcejeo, el cuchillo cae al suelo, pero el hombre continúa con el ataque y lleva a su expareja detrás de una camioneta, donde la apuñala en repetidas ocasiones. Después de la agresión, abandona el lugar corriendo.



Uma mulher de 49 anos que tinha medida protetiva contra o ex-namorado foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (23), na zona leste de São Paulo. O suspeito do feminicídio, Fernando Martins Santana, de 50 anos, foi encontrado morto horas depois em um motel na zona sul da… pic.twitter.com/3pBqD7YQ8Q — Portal Tela (@PortalTela) November 24, 2026

A pesar de la gravedad de las heridas, Simone consiguió desplazarse por sus propios medios hasta las escaleras del edificio, donde pidió ayuda a los vecinos. Cuando llegaron las autoridades, la encontraron todavía consciente y con más de diez lesiones provocadas con arma blanca.

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La mujer fue trasladada al Hospital Santa Marcelina. Sin embargo, su estado de salud se complicó durante la atención médica: sufrió un paro cardíaco y posteriormente presentó otros dos episodios similares. Aunque el personal médico la sometió a una intervención quirúrgica, no logró sobrevivir a las heridas.

El mensaje que publicó después del feminicidio

Tras atacar a Simone, Fernando escapó del edificio en un vehículo negro. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue una publicación que realizó horas después en su estado de WhatsApp.

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Según información de la Policía, el hombre compartió una fotografía acompañada de una breve frase: "Me voy, hasta luego". Posteriormente, fue encontrado sin vida en una habitación del Motel Mustang, ubicado en el barrio Ipiranga, al sur de San Pablo.

La Policía Militar y los equipos de emergencia llegaron al establecimiento, donde un médico confirmó el fallecimiento del hombre. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias exactas de su muerte.

Durante las inspecciones al vehículo que utilizó Fernando, los investigadores encontraron dos cuchillos, uno de ellos con aparentes rastros de sangre, además de prendas de vestir manchadas y objetos relacionados con Simone. Estos elementos fueron incautados y quedaron a disposición de los peritos para los respectivos análisis.

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Simone había denunciado a su expareja tres días antes

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que la víctima había buscado ayuda de las autoridades antes de ser asesinada. El viernes anterior al ataque, Simone acudió a la 5.ª Comisaría de Defensa de la Mujer para denunciar a Fernando y solicitar medidas de protección urgentes.

El caso fue registrado por las autoridades como feminicidio por incumplimiento de una medida de protección. No obstante, hasta el momento no se ha precisado cuándo fue concedida la solicitud ni si el señalado agresor había recibido la notificación correspondiente.