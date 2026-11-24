Un nuevo caso de violencia contra la mujer conmociona a São Paulo, Brasil, luego de que un hombre asesinara a su expareja con un arma blanca en el garaje del edificio donde ella vivía y, horas después, fuera encontrado muerto en un motel.

La víctima fue identificada como Simone Maria Fernandes, de 49 años, quien fue atacada por Fernando Martins Santana, de 50 años. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron los momentos previos y posteriores al crimen, que ocurrió pese a que la mujer había acudido recientemente a las autoridades para solicitar medidas de protección frente a su expareja.

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Las imágenes muestran que Simone se encontraba a pocos metros de ingresar a su residencia, cuando un carro negro se acercó y se detuvo abruptamente. En el vehículo estaba Fernando, quien se bajó del mismo y consiguió alcanzarla hasta el garaje de la propiedad, donde la acorraló y la amenazó con lo que parecía ser un cuchillo, según se ve en la cámara de seguridad.

De acuerdo con el informe de Band Brasil, el agresor empujó a Simone cuando se encontraba cerca de una camioneta blanca y posteriormente la atacó con múltiples puñaladas. Después de cometer el crimen, Fernando huyó del lugar.



A pesar de la gravedad de las heridas, la mujer consiguió levantarse y caminar hasta las escaleras que conducían al área común del edificio, donde alcanzó a pedir ayuda antes de desplomarse. Los vecinos alertaron a la Policía Militar, pero la víctima falleció.

Horas después, Fernando Martins Santana fue encontrado sin vida dentro de un motel. Según Band Brasil, antes de morir había realizado dos publicaciones en sus redes sociales con mensajes en tono de despedida.

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Uno de los detalles más preocupantes del caso es que la víctima había acudido a la justicia pocos días antes del ataque para solicitar una orden de alejamiento contra su expareja, quien, aparentemente, no aceptaba el final de la relación.