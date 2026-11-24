La detención a padre e hija mexicanos en el aeropuerto de Seattle, EEUU, por parte de agentes de ICE sigue generando indignación entre las personas, pese que durante el operativo la mujer les dijo en repetidas ocasiones que tenían permiso de trabajo.

Incluso el gobernador del Estado de Washington calificó la situación como de “fuera de control” y dijo que los agentes federales se sobrepasaron en su manera de actuar, esto tras que se viralizara el video en donde se ve a las dos personas siendo detenidos por hombres encapuchados en la puerta de embarque.

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John Gaedeke, una persona que fue testigo de todo, en diálogo con Noticias Caracol que “la escena parecía más un secuestro que un operativo federal”, dice, que ni se presentaron con elementos oficiales ni actuaron de forma correcta.

Agentes del ICE detuvieron a padre e hija mexicanos en el puente de abordaje del aeropuerto de Seattle-Tacoma, mientras esperaban subir a un vuelo de Alaska Airlines rumbo a Los Ángeles.



“¡Se están llevando a mi papá, Ricardo Larrondo! ¡No tenemos papeles, tenemos permiso de… pic.twitter.com/i4fkLIcyhE — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 22, 2026

“Al principio, de verdad parecía un secuestro porque no había ninguna identificación y después uno asume que es algo legal, pero nadie nunca se identificó (…) Y entonces llegaron como a dos personas delante de mí y empezaron a susurrarse entre ellos algo como: ‘¿Lo hacemos? Avanzamos, ese es el tipo’. Y luego lo señalaron y dijeron: ‘Ahora’. Y simplemente se abalanzaron, no se identificaron. Lo derribaron por la espalda estando con su familia”, dijo.



De acuerdo con ICE, el operativo se dio porque los dos migrantes habían excedido su tiempo de estadio que les otorgó el permiso de trabajo y que, supuestamente, el padre les lanzó café caliente a los federales y por eso se dio esa reacción. Sobre el por qué no tenían identificación, dicen, que es por seguridad de los agentes amenazados en diferentes estados.

“Necesitamos un sistema de aplicación de las leyes de inmigración y de seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano. ICE no lo es. Está más allá de toda posibilidad de reforma”, añadió el gobernador Bob Ferguson sobre la situación.

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