La actividad sísmica registrada durante las primeras horas de este martes 24 de noviembre dejó varios movimientos telúricos en una misma región, cuyos reportes fueron conocidos a lo largo de la mañana. Los eventos fueron monitoreados por organismos sismológicos, que entregaron información sobre sus magnitudes, profundidades y ubicaciones.

Uno de los temblores alcanzó una magnitud de 5,2 y se registró en México, cerca de Puerto Madero, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 6:51 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,2 en México?

El movimiento telúrico fue localizado en inmediaciones de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, al sur del territorio mexicano. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el evento, el temblor también fue sentido en Huixtla, municipio ubicado en la región del Soconusco.



La información fue compartida por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales, con base en los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Además de este evento, durante la mañana se reportaron otros movimientos sísmicos en el área. Entre ellos, uno de magnitud 5,3 a las 5:51 a. m., otro de 4,2 a las 6:42 a. m. y uno de 4,3 a las 6:57 a. m., según los registros citados por medios mexicanos.

SISMO Magnitud 4.3 Loc. 166 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 06:57:20 Lat 14.36 Lon -93.97 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 24, 2026

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Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había emitido una alerta de tsunami para el Pacífico mexicano ni se informaban variaciones significativas en el nivel del mar. Tampoco se habían confirmado daños materiales de consideración o afectaciones graves.

¿Qué hacer durante un sismo y cómo protegerse?

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Ante un movimiento telúrico, la recomendación de las autoridades de gestión del riesgo es conservar la calma y buscar un lugar seguro. Si la persona se encuentra en una construcción sismorresistente, debe ubicarse cerca de columnas o debajo de muebles resistentes, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Si está en la calle, debe alejarse de fachadas, postes y cables eléctricos. En caso de estar conduciendo, se recomienda reducir la velocidad y detenerse en un sitio seguro, lejos de puentes y estructuras que puedan representar un peligro.

Las autoridades también aconsejan no utilizar ascensores durante una emergencia y seguir las indicaciones de los organismos encargados de atender cualquier eventualidad.