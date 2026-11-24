El volcán Kilauea, en Hawái, volvió a protagonizar un impresionante espectáculo natural tras expulsar fuentes de lava que alcanzaron hasta 200 metros de altura. La actividad quedó registrada en imágenes que muestran la fuerza de las erupciones en uno de los volcanes más activos del planeta.

El fenómeno se desarrolla en la Isla Grande de Hawái, en el archipiélago estadounidense del Pacífico, donde el Kilauea mantiene episodios eruptivos periódicos desde diciembre de 2024. Aunque su actividad ha sido recurrente durante este periodo, los eventos se han concentrado en una misma zona del parque nacional.

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Las imágenes de la reciente erupción muestran el material volcánico elevándose desde las chimeneas y formando fuentes de lava que alcanzan una altura considerable, en medio de una actividad que también genera columnas de humo y gases sobre el área.

¿Dónde se produjo la impresionante erupción del volcán Kilauea?

Las fuentes de lava se originaron en el cráter Halema'uma'u, ubicado dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, una zona en la que se han concentrado los episodios eruptivos del Kilauea durante los últimos meses.

En este sector se encuentran las chimeneas volcánicas por las que el magma emerge hacia la superficie. Desde estos puntos se producen las expulsiones de lava que, en el reciente episodio, alcanzaron aproximadamente 200 metros de altura.

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El Kilauea se encuentra en la Isla Grande de Hawái, la mayor de las islas que conforman el archipiélago hawaiano. Su actividad periódica lo mantiene entre los volcanes más activos del mundo, con episodios que se han repetido desde finales de 2024.

VIDEO | El volcán Kilauea, en Hawái, uno de los más activos del mundo, entra en erupción arrojando fuentes de lava de 200 metros de altura y nubes de humo de unos 5 kilómetros, según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS).



📹 Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). pic.twitter.com/WFnDxvWSbi — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 24, 2026

¿A qué altura llegó la columna de humo del Kilauea?

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Además de las fuentes de lava, la erupción generó una columna de humo que alcanzó aproximadamente los 5.000 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con la información suministrada sobre el fenómeno.

La combinación de las expulsiones de material volcánico y la columna que se elevó sobre el cráter dejó imágenes de gran impacto visual, en las que se observa la actividad de las chimeneas en el interior del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

El Kilauea ha mantenido sus episodios eruptivos desde diciembre de 2024, aunque hasta ahora la actividad descrita se ha limitado a un sector del parque. Su comportamiento periódico continúa siendo uno de los fenómenos volcánicos más llamativos de Hawái.