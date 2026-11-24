Un caso ha dado la vuelta al mundo luego de que una actuación musical difundida en internet terminara con un castigo poco común para sus protagonistas.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue sentenciada a recibir 74 latigazos tras una presentación musical en internet en diciembre de 2024, en la que apareció sin el hiyab obligatorio. El castigo también fue aplicado a cuatro hombres de su equipo, entre músicos y personal de producción, en la ciudad de Qom, Irán, de acuerdo con la información divulgada por sus abogados y organizaciones de derechos humanos.

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Ahmadi, de 29 años, protagonizó una presentación sin público en la que cantó junto a otros músicos. El concierto fue difundido a través de YouTube. Durante la actuación, utilizó un vestido negro largo, sin mangas, y dejó su cabello descubierto, una decisión que iba en contra de las normas de vestimenta impuestas por las autoridades iraníes.

El caso derivó en un proceso judicial contra la artista y otros integrantes de la producción, quienes fueron acusados de atentar contra la moral pública por la publicación de material considerado obsceno e indecente por las autoridades iraníes.



¿Por qué Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos?

La actuación de Ahmadi se convirtió en motivo de investigación después de que el video de su concierto circulara en internet. Ante ello, las autoridades iraníes señalaron que la presentación no cumplía con las disposiciones legales y religiosas de Irán, las cuales restringen las actuaciones públicas de mujeres y establecen el uso obligatorio del velo.

Mujeres con su hiyab // Foto: AFP - imagen de referencia

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En junio, un tribunal penal de Qom condenó a la cantante y a otras ocho personas por cargos relacionados con la difusión del contenido. Sin embargo, la pena de flagelación fue ejecutada contra Ahmadi y cuatro de los hombres vinculados a la producción: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.

Los abogados intentaron que la sentencia fuera anulada, reducida o suspendida. Sin embargo, a finales de septiembre, un tribunal de apelaciones rechazó el recurso y ratificó las condenas.

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Uno de los defensores aseguró que buscaron aplazar la ejecución de los castigos, pero la oficina encargada de hacer cumplir las sentencias insistió en que se realizaran de inmediato.

¿Qué otras sanciones impusieron a la cantante y su equipo?

Además de los 74 latigazos, los condenados recibieron restricciones durante dos años para desarrollar actividades audiovisuales y salir de Irán. Estas medidas limitaron sus posibilidades de continuar con proyectos artísticos y viajar fuera del país.

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El caso provocó pronunciamientos de artistas, activistas y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Derechos Humanos en Irán calificó el castigo contra Ahmadi como una vulneración de sus derechos fundamentales y cuestionó las medidas contra las mujeres que desafían las normas impuestas por las autoridades.

Amnistía Internacional también ha señalado que la flagelación constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, y ha denunciado su utilización contra artistas, periodistas y activistas que cuestionan las restricciones en Irán.