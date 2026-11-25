Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre abandonó a una bebé de seis meses en plena vía pública, dejándola dentro de una cuna a la intemperie y bajo la lluvia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes 23 de noviembre y quedaron registrados en video, imágenes que fueron conocidas en las últimas horas.

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El caso se presentó en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. Las grabaciones muestran al sujeto trasladando a la pequeña en una cuna hasta llegar a un punto cercano al reconocido templo religioso, donde la dejó antes de retirarse del lugar.

🚨 Rescatan a bebé recién nacida abandonada cerca de la Basílica de Guadalupe, en la CDMX



⚠️ Imágenes sensibles ⚠️ | Captan el momento en que una bebé recién nacida fue abandonada en calles de la colonia Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, a unos pasos de la Basílica de… pic.twitter.com/XyyYfP827i — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) November 24, 2026

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el hombre habría llegado desde el Centro Histórico de Ciudad de México a bordo del Metrobús. Después de salir de una de las estaciones, caminó hasta las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y abandonó allí a la menor.



El hallazgo se produjo luego de que dos mujeres encontraran a la pequeña en el cruce de la Calzada Guadalupe con la calle Garrido. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las ciudadanas solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a las dos mujeres junto a una silla mecedora de color negro, cubierta con una cobija café, en cuyo interior estaba la bebé. Posteriormente, paramédicos valoraron su estado de salud y la trasladaron en ambulancia a la agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

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La menor, identificada con el nombre civil de Ruth, quedó bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras avanzan las actuaciones de las autoridades para esclarecer lo sucedido y garantizar su protección.

😱👶🏻 Una bebé de entre cuatro y cinco meses fue rescatada con vida y en buen estado de salud tras ser abandonada bajo la lluvia en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la #CiudadDeMéxico.



🚔 La menor permaneció cerca de una hora bajo… pic.twitter.com/Ko1NNpIgog — Enlace 13 Televisión (@enlace13_) November 24, 2026

¿Qué se sabe de los padres de la bebé abandonada?

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, entregó nuevos detalles sobre el caso e informó que la madre de la pequeña fue identificada hacia la 1:00 de la tarde del martes. Posteriormente, fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

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Las autoridades también lograron establecer la identidad del padre, quien fue presentado ante las instancias ministeriales. Según explicó el mandatario local, ambos progenitores tendrían "severos problemas de adicciones". Sin embargo, aclaró que ninguno de los dos se encuentra en condición de calle.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con las dos mujeres que inicialmente reportaron el hallazgo. De acuerdo con Lozano, sus declaraciones habrían presentado modificaciones durante el proceso, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades para determinar si tienen alguna responsabilidad en los hechos.

Por ahora, uno de los interrogantes que permanece sin respuesta es si el hombre que aparece en las grabaciones abandonando la cuna es el mismo padre que posteriormente fue identificado y presentado ante el Ministerio Público.

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Mientras se adelantan las investigaciones, las autoridades mantienen el caso bajo seguimiento y la bebé continúa bajo protección institucional.