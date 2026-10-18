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Preparan planes de trabajo para enfrentar el fenómeno de El Niño en ciudades intermedias

Asointermedias trabaja con alcaldías, la UNGRD y el IDEAM en las respuestas, el monitoreo y las campañas de ahorro de agua y energía para enfrentar la situación.

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Fenómeno de El Niño.
Foto: Universidad Javeriana.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Las ciudades intermedias del país comenzaron a reforzar sus planes de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en cuanto al abastecimiento de agua, los incendios forestales y la continuidad de servicios esenciales.

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Asointermedias señaló que la preparación debe ajustarse a las condiciones particulares de cada territorio y estar acompañada de información técnica oportuna que permita tomar decisiones antes de que se presenten emergencias.

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fenómeno de El Niño.
Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.

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La asociación trabaja de manera articulada con la UNGRD y el IDEAM para fortalecer los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, revisar los planes y protocolos de respuesta e identificar con anticipación las capacidades y necesidades de cada municipio.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, aseguró que la planificación será clave para reducir el impacto que pueda tener el fenómeno climático en los territorios.

“El fenómeno de El Niño ataca nuestros territorios, por eso es muy importante, vital, tener ejercicios de planificación desde nuestros territorios para evitar las consecuencias”, señaló Ospina.

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Según explicó, dentro de los escenarios que deben prever las administraciones están los incendios, eventuales afectaciones en el suministro de energía y otras situaciones que puedan comprometer el funcionamiento de los municipios. También insistió en que los consejos de gestión del riesgo, tanto locales como departamentales, deben estar preparados para responder.

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Como parte de la estrategia, Asointermedias avanza también en un ejercicio de seguimiento técnico con alcaldes y profesionales, con el que busca consolidar información de los territorios, construir indicadores de monitoreo y gestionar espacios de capacitación y asistencia técnica con el IDEAM.

Además, la agenda contempla promover campañas ciudadanas para el ahorro de agua y energía, además de fortalecer la preparación frente a incendios forestales y otros riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Sequía por el fenómeno de El Niño.
Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

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“Anticiparnos exige trabajar de manera coordinada, contar con información técnica que permita tomar decisiones oportunas y hacer seguimiento a las acciones preventivas”, afirmó Ospina, quien sostuvo que las ciudades intermedias necesitan herramientas y capacidades suficientes para proteger a sus comunidades.

La asociación indicó que mantendrá la coordinación con el Gobierno Nacional y las administraciones municipales para hacer seguimiento a las medidas y fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios frente a los efectos de El Niño.

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