Hombre murió mientras corría en una caminadora del gimnasio: todo quedó en video

Un hombre de 49 años murió luego de perder repentinamente el conocimiento mientras hacía ejercicio en una caminadora. El momento en que se desplomó quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde han generado conmoción por la rapidez con la que ocurrieron los hechos.

El caso se registró la noche del martes 13 de octubre en un gimnasio de Sardarshahr, en el distrito de Churu, estado de Rajasthan, en India. La víctima fue identificada como Birbalram Meghwal, quien se desempeñaba como director de una escuela secundaria superior pública en la aldea de Aspalsar y residía con su familia en esa zona.

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Según la información conocida, el hombre se encontraba utilizando uno de los equipos para correr cuando sufrió el colapso. Las personas que estaban cerca reaccionaron al percatarse de que algo no estaba bien e intentaron auxiliarlo.

Las grabaciones de seguridad permiten observar los instantes previos a la emergencia. En las imágenes, Meghwal aparece sobre una caminadora y comienza a correr mientras el equipo aumenta progresivamente su velocidad.



Rajasthan - A 49-year-old government school principal died after suddenly collapsing while running on a treadmill at a fitness gym in Sardarshahar, Churu district, Rajasthan, CCTV footage of the incident has surfaced. pic.twitter.com/GkK965wh4q — NextMinute News (@nextminutenews7) October 14, 2026

Sin embargo, cuando apenas empezaba a tomar ritmo, el hombre pierde el conocimiento y cae repentinamente. La situación sorprende a quienes se encuentran en las inmediaciones, que se acercan al advertir que el usuario necesita ayuda.

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Tras el desplome, varias personas intentan asistirlo mientras se desarrolla la emergencia. Pese a la reacción de quienes estaban en el lugar y a los esfuerzos por brindarle atención, el hombre no logró sobrevivir.

El video ha despertado numerosas reacciones en redes sociales, principalmente por la manera inesperada en que se produjo el incidente. La grabación muestra cómo una actividad habitual, como correr en una caminadora, se convirtió en una emergencia en cuestión de segundos.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Meghwal fue trasladado de urgencia a un hospital público después de desplomarse en el gimnasio. Sin embargo, una vez llegó al centro médico, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento.

Hasta el momento, los datos disponibles no permiten establecer con certeza qué provocó la pérdida repentina del conocimiento ni cuál fue la causa médica de la muerte. Por esa razón, no es posible afirmar que el ejercicio o el uso de la caminadora hayan sido los responsables directos del desenlace.

Ante una situación de este tipo, es fundamental solicitar asistencia médica inmediata. Si una persona pierde el conocimiento y no responde, se debe comprobar si respira normalmente y, si no lo hace, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), cuando se esté capacitado para realizarlas, mientras llega el personal de emergencias.