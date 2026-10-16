Novia hace llorar como bebé a su pareja en plena boda: esta es la curiosa razón

Una tarjeta gráfica de ultra alta gama se convirtió en el centro de atención de una boda en China, cuando una novia sorprendió a su esposo con una ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. El hombre rompió en llanto al descubrir el contenido del regalo y, frente a los invitados, levantó la caja por encima de su cabeza mientras celebraba el obsequio.

La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y captó la atención de los usuarios por la reacción del novio y las características del artículo recibido. La grabación muestra el instante en que abre el paquete, reconoce la tarjeta gráfica y exhibe la caja ante los asistentes. La particularidad del regalo, considerado un producto difícil de conseguir en el mercado chino, contribuyó a que las imágenes despertaran interés.

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A diferencia de los obsequios habituales en una ceremonia matrimonial, la novia eligió un componente tecnológico dirigido a usuarios que buscan un alto rendimiento en videojuegos, creación digital y procesamiento de inteligencia artificial. El valor del dispositivo y las dificultades para encontrarlo en determinados mercados hicieron que el momento adquiriera mayor notoriedad en plataformas digitales.

Un ítem de ultra alta gama y disponibilidad global limitada

La ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 pertenece al segmento de mayor rendimiento de la marca y utiliza la arquitectura NVIDIA Blackwell. Entre sus características distintivas figura un sistema de refrigeración con cuatro ventiladores, acompañado de un diseño que ocupa 3,8 ranuras de expansión.

El equipo incorpora 32 GB de memoria GDDR7 y una interfaz de memoria de 512 bits. Estas especificaciones están orientadas al procesamiento de grandes volúmenes de información gráfica, una capacidad relevante para ejecutar videojuegos exigentes, trabajar con modelos tridimensionales y desarrollar tareas de renderizado avanzado.

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En cuanto a su funcionamiento, la tarjeta alcanza una frecuencia de reloj de hasta 2.580 MHz en modo estándar y 2.610 MHz en modo OC. También dispone de tecnologías de inteligencia artificial y trazado de rayos destinadas a mejorar el rendimiento y la representación visual en aplicaciones compatibles.

La conectividad incluye dos puertos HDMI 2.1b y tres DisplayPort 2.1b, lo que permite conectar distintas configuraciones de pantallas compatibles. Su sistema térmico combina una cámara de vapor patentada con una almohadilla térmica de cambio de fase para gestionar el calor generado durante operaciones de alta exigencia.

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¿Cuánto cuesta la RTX 5090 en Colombia?

El precio y la disponibilidad de este modelo también reflejan su posición dentro del mercado tecnológico. En Colombia, la tarjeta gráfica ASUS ROG Astral RTX 5090 figura con un precio aproximado de 23.084.000 pesos en Speed Logic, tienda ubicada en Bogotá, según la información comercial proporcionada.

Otras plataformas, como Mercado Libre Colombia, y establecimientos especializados del sector tecnológico en Unilago pueden ofrecer unidades bajo pedido o con inventario limitado. La disponibilidad puede variar según el vendedor y las existencias de cada establecimiento.

Su elevado precio y la dificultad para encontrar unidades en determinados mercados ayudan a explicar por qué el regalo llamó la atención de los usuarios. Para el novio, el momento de recibir la tarjeta quedó registrado en una escena que combinó sorpresa, emoción y una celebración poco habitual durante una boda.

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La RTX 5090 no es únicamente un accesorio para videojuegos: sus especificaciones también la sitúan entre las opciones destinadas a tareas gráficas avanzadas y aplicaciones que requieren una gran capacidad de procesamiento. Esa combinación de precio, prestaciones y disponibilidad convirtió el obsequio en el elemento más comentado de la ceremonia difundida en redes sociales.