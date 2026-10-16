Muere reconocida conductora de televisión de manera repentina a los 43 años

La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida conductora que construyó gran parte de su trayectoria profesional en el cubrimiento de diferentes acontecimientos deportivos.

La noticia se conoció el jueves 15 de octubre y generó reacciones entre colegas y seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento y recordaron su paso por los medios de comunicación.

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Se trata de Milagros Cofiño, presentadora venezolana que murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por Meridiano TV, canal deportivo en el que trabajó durante varios años y con el que alcanzó reconocimiento. A través de sus redes sociales, la cadena informó sobre su fallecimiento, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Milagros Cofiño. Foto: Redes sociales

El anuncio tomó por sorpresa a quienes siguieron su carrera en la televisión, pues su trabajo estuvo ligado durante años a la cobertura de eventos deportivos. Su trayectoria le permitió consolidar una relación con las audiencias interesadas en la información sobre distintas disciplinas.



¿Quién era Milagros Cofiño?

Milagros Cofiño desarrolló buena parte de su carrera profesional en Meridiano TV, uno de los canales deportivos más conocidos de Venezuela. Durante su paso por esta cadena, participó en la cobertura de diferentes acontecimientos deportivos, una labor que la convirtió en un rostro familiar para los televidentes.

Su trabajo frente a las cámaras hizo parte de su recorrido en los medios de comunicación y le permitió ganar reconocimiento entre quienes seguían la programación deportiva del canal. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como conductora y estuvo vinculada con la difusión de información relacionada con el deporte.

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La confirmación de su fallecimiento generó mensajes de despedida y expresiones de tristeza entre personas relacionadas con el mundo de la televisión. Varios colegas recordaron a la presentadora con cariño, mientras que sus seguidores lamentaron la noticia a través de las redes sociales.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

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En los últimos años, Cofiño se había radicado en España, donde vivía con su pareja sentimental y sus dos hijos. La presentadora había comenzado una etapa de su vida lejos de Venezuela, país en el que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.