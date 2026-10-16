En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere reconocida conductora de televisión de manera repentina a los 43 años

Muere reconocida conductora de televisión de manera repentina a los 43 años

La comunicadora construyó parte de su trayectoria en un reconocido canal deportivo y, en los últimos años, vivía en otro país junto a su pareja sentimental y sus dos hijos.

Muere reconocida conductora de televisión de manera repentina a los 43 años
La comunicadora dejó una gran huella en el periodismo.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida conductora que construyó gran parte de su trayectoria profesional en el cubrimiento de diferentes acontecimientos deportivos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La noticia se conoció el jueves 15 de octubre y generó reacciones entre colegas y seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento y recordaron su paso por los medios de comunicación.

Últimas noticias

Presidente Donald Trump y secretaria de prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia.
Mundo

Portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia deja su cargo tras polémica y dardo de Trump

Ministerio de relaciones exteriores de Egipto
Mundo

Egipto convoca a diplomático colombiano y cuestiona traslado de embajada a Jerusalén

Publicidad

Se trata de Milagros Cofiño, presentadora venezolana que murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por Meridiano TV, canal deportivo en el que trabajó durante varios años y con el que alcanzó reconocimiento. A través de sus redes sociales, la cadena informó sobre su fallecimiento, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Muere la conductora de televisión Milagros Cofiño de manera repentina a los 43 años
Milagros Cofiño.
Foto: Redes sociales

El anuncio tomó por sorpresa a quienes siguieron su carrera en la televisión, pues su trabajo estuvo ligado durante años a la cobertura de eventos deportivos. Su trayectoria le permitió consolidar una relación con las audiencias interesadas en la información sobre distintas disciplinas.

¿Quién era Milagros Cofiño?

Milagros Cofiño desarrolló buena parte de su carrera profesional en Meridiano TV, uno de los canales deportivos más conocidos de Venezuela. Durante su paso por esta cadena, participó en la cobertura de diferentes acontecimientos deportivos, una labor que la convirtió en un rostro familiar para los televidentes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Su trabajo frente a las cámaras hizo parte de su recorrido en los medios de comunicación y le permitió ganar reconocimiento entre quienes seguían la programación deportiva del canal. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como conductora y estuvo vinculada con la difusión de información relacionada con el deporte.

Publicidad

La confirmación de su fallecimiento generó mensajes de despedida y expresiones de tristeza entre personas relacionadas con el mundo de la televisión. Varios colegas recordaron a la presentadora con cariño, mientras que sus seguidores lamentaron la noticia a través de las redes sociales.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

Publicidad

En los últimos años, Cofiño se había radicado en España, donde vivía con su pareja sentimental y sus dos hijos. La presentadora había comenzado una etapa de su vida lejos de Venezuela, país en el que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

Relacionados

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad