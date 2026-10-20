Seis meses completa paralizada la obra del nuevo Hospital de San Andrés, Santander

La construcción del Hospital San José de San Andrés, Santander, enfrenta dificultades contractuales y cuestionamientos por presuntas irregularidades que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Así lo advirtió la Veeduría Integral Pública Sanandreseña, que alertó sobre el riesgo de que el proyecto se convierta en otro ‘elefante blanco’ en el departamento.

De acuerdo con la veeduría, las obras de reposición total del centro asistencial están suspendidas desde el 30 de abril de 2026. El proyecto tiene un avance físico del 52,93 %, mientras que la ejecución financiera del contrato de obra alcanza el 45,43 %.

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La organización también cuestionó el estado financiero del contrato de interventoría, cuya ejecución llega al 64,82 %, un porcentaje superior al avance físico de la construcción que debe vigilar.

La situación del hospital llegó al Tribunal Administrativo de Santander a través de una acción popular. Según la veeduría, el tribunal ordenó dos medidas cautelares de cumplimiento inmediato: la instalación de una mesa técnica permanente para definir el futuro del contrato de obra número 092 de 2023 y la aplicación de control fiscal preventivo y concomitante por parte de la Contraloría General de la República.



La Veeduría Integral Pública Sanandreseña aseguró que “la mesa técnica se instaló el 22 de septiembre de 2026, fecha en la que vencía el plazo máximo de tres meses establecido por el tribunal. La instalación se produjo 92 días después de la orden judicial”.

Ahora, la veeduría solicitó al tribunal requerir formalmente las pruebas que acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares y continuar con el trámite del proceso judicial.

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Otro de los puntos que genera preocupación es la modificación que, según la veeduría, exige el contratista para reanudar los trabajos.

De acuerdo con la denuncia, el contratista pretende que se firme una tercera modificación contractual para reiniciar la obra, con una reducción del alcance que dejaría el hospital en apenas el 55 % del área aprobada y viabilizada inicialmente por el Ministerio de Salud.

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La Veeduría Integral Pública Sanandreseña informó que puso en conocimiento de las autoridades varias presuntas irregularidades relacionadas con los requisitos habilitantes del contratista de obra y de la interventoría.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas, la principal preocupación para la comunidad es conocer qué decisiones se tomarán para reactivar los trabajos, garantizar los recursos necesarios y asegurar que el hospital se termine de acuerdo con las condiciones aprobadas inicialmente.