Procuraduría formula cargos contra soldado en Bucaramanga por presunto abuso sexual

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Óscar Javier Suárez Suárez, soldado profesional adscrito al Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate (ASPC) n.º 5 Mercedes Ábrego, en Bucaramanga, por su presunta participación en hechos relacionados con una conducta de acceso carnal.

Según el organismo de control, la investigación busca establecer si el uniformado, mientras se desempeñaba como conductor de una ambulancia del Dispensario Médico de Bucaramanga, desvió el recorrido hacia su lugar de residencia después de trasladar a un paciente.

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De acuerdo con la hipótesis investigativa, el militar habría intimidado con un arma blanca al auxiliar de enfermería que lo acompañaba en el vehículo y presuntamente lo habría sometido a una agresión sexual.

Los hechos investigados habrían ocurrido en marzo de 2025. La Procuraduría busca determinar si la conducta atribuida al uniformado fue contraria a los deberes funcionales, los principios y los valores que rigen a los integrantes de las Fuerzas Militares.

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Por la gravedad de los hechos materia de investigación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como gravísima, a título de dolo.

De acuerdo con los reportes de gestión de los seis Centros de Conciliación de la @PGN_COL ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla se alcanzaron 1.161 acuerdos entre las partes en lo corrido de 2026.



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La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del proceso disciplinario y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.