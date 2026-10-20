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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría formula cargos contra soldado en Bucaramanga por presunto abuso sexual

Procuraduría formula cargos contra soldado en Bucaramanga por presunto abuso sexual

El uniformado es investigado por presuntamente desviar una ambulancia militar hacia su residencia y abusar sexualmente de un auxiliar de enfermería, a quien habría intimidado con un arma blanca.

341621_BLU Radio. Soldado Fusil / Foto: Referencia Blu Radio
Soldado con fusil.
Foto: referencia Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Óscar Javier Suárez Suárez, soldado profesional adscrito al Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate (ASPC) n.º 5 Mercedes Ábrego, en Bucaramanga, por su presunta participación en hechos relacionados con una conducta de acceso carnal.

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Según el organismo de control, la investigación busca establecer si el uniformado, mientras se desempeñaba como conductor de una ambulancia del Dispensario Médico de Bucaramanga, desvió el recorrido hacia su lugar de residencia después de trasladar a un paciente.

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De acuerdo con la hipótesis investigativa, el militar habría intimidado con un arma blanca al auxiliar de enfermería que lo acompañaba en el vehículo y presuntamente lo habría sometido a una agresión sexual.

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Los hechos investigados habrían ocurrido en marzo de 2025. La Procuraduría busca determinar si la conducta atribuida al uniformado fue contraria a los deberes funcionales, los principios y los valores que rigen a los integrantes de las Fuerzas Militares.

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Por la gravedad de los hechos materia de investigación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como gravísima, a título de dolo.

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La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del proceso disciplinario y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.

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