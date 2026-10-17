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Soldado resultó herido en ataque con explosivos del ELN contra el Ejército en Arauca

El militar sufrió múltiples heridas por esquirlas y fue trasladado al hospital San Vicente, donde recibe atención médica especializada.

Soldados del Ejército Nacional.
Foto: de archivo Ejército Nacional.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Un soldado profesional resultó herido tras un ataque con explosivos contra tropas del Ejército Nacional en el municipio de Arauquita, Arauca, según informó la Décima Octava Brigada este sábado 17 de octubre.

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El uniformado, identificado como Daniel Felipe Pinzón Serrano, según el comunicado, sufrió múltiples heridas por esquirlas luego de que las tropas del Batallón de Infantería Mediana número 59 fueran hostigadas durante una operación militar en el sector de Puente Quinay.

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De acuerdo con el reporte oficial, los explosivos fueron lanzados desde un vehículo en movimiento. El Ejército atribuyó el ataque a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente a la comisión Martha Elena Barón.

“Rechazamos estas acciones criminales que ponen en riesgo la integridad de nuestros soldados y de la población civil. Expresamos nuestra solidaridad con el uniformado y su familia, y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los araucanos”, señaló la Décima Octava Brigada.

Tras este hecho, el militar fue trasladado de inmediato al hospital San Vicente, en el municipio de Arauca, donde recibió atención médica especializada.

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Asimismo, el Ejército anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

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