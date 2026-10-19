Murió mujer que fue apuñalada al defender a una vecina de agresión en Bogotá

Vanessa Vera falleció este lunes, 19 de octubre, luego de permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por las graves heridas que sufrió al intentar auxiliar a una vecina que, presuntamente, era víctima de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá.

La mujer fue atacada con un arma cortopunzante el 17 de octubre y recibió una lesión en la tráquea que comprometió su estado de salud.

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Según relató su familia a Noticias Caracol, Vanessa se encontraba en su apartamento cuando escuchó los gritos de una vecina que, al parecer, estaba siendo golpeada por su pareja. Al intentar intervenir y acercarse a la vivienda para ayudarla, habría sido atacada por el hombre, quien presuntamente portaba un cuchillo.

“Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales”, contó una familiar de la víctima.



La gravedad de las lesiones aumentó con el paso de los días. Nathaly Vera, hermana de Vanessa, explicó que durante una intervención quirúrgica los médicos encontraron afectaciones en varios órganos vitales, entre ellos los riñones, el bazo y el hígado. Según su testimonio, el estado de salud de la mujer era crítico.



Exigen justicia

Tras conocerse el fallecimiento, la familia denunció presuntas demoras en el proceso judicial contra el señalado agresor. Nathaly Vera aseguró que, durante las actuaciones relacionadas con el caso, les indicaron que no habría elementos suficientes para ordenar la privación de la libertad del sospechoso y que los hechos se considerarían lesiones personales, en lugar de un intento de homicidio. Por esta razón, los allegados de Vanessa reclamaron una respuesta de las autoridades y pidieron que se avance con rapidez en las actuaciones judiciales.

De acuerdo con el relato entregado por la familia, el hombre señalado de atacar a Vanessa habría escapado del lugar junto con la mujer a la que presuntamente agredía y sus hijos. Los familiares aseguran que el sospechoso está identificado y solicitan que las autoridades adelanten las acciones necesarias para localizarlo y llevarlo ante la justicia.