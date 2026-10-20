Aterrador hallazgo en Bucaramanga: encuentran cuerpo de un hombre dentro de un locker

Un macabro hallazgo se registró en la noche del lunes 19 de octubre en Bucaramanga, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un casillero o locker ubicado en el sótano de un conjunto residencial.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga , el caso fue conocido tras una alerta recibida a través de la red de apoyo. Los uniformados llegaron al conjunto residencial Puerta Mayor, ubicado en la calle 58 n.º 15-36, en el barrio Ricaurte, donde verificaron la situación en el sótano 1, cerca del parqueadero 115.

Publicidad

Al revisar el casillero, los policías encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba heridas, al parecer, ocasionadas con un arma cortopunzante. Además, observaron rastros de sangre que salían del compartimiento.

La víctima no había sido identificada al momento del reporte y las autoridades no habían establecido las circunstancias en las que ocurrió la muerte.



Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantarán los actos urgentes, la inspección técnica al cadáver y las labores investigativas para establecer la identidad del hombre, determinar cómo llegó el cuerpo al lugar y esclarecer lo sucedido.

Las autoridades trabajan para establecer si se trató de un homicidio y quiénes serían los responsables de este hecho violento en la capital santandereana.

Publicidad

En otros hechos judiciales en Santander, las autoridades reportaron tres personas heridas en ataques sicariales.