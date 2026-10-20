El homenaje de Bomberos Floridablanca a Lucas tras alta médica: “Bomberito honorario”

Lucas Murillo, el niño de siete años, que se hizo conocido en Colombia tras pedir ayuda para recibir tratamiento por una compleja cardiopatía congénita, visitó la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca cinco días después de recibir el alta médica.

Entre sirenas, vehículos de emergencia y actividades recreativas, Lucas Francesco Murillo vivió una jornada especial en la estación Central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, donde recibió un reconocimiento como ‘bomberito honorario’ por su valentía durante el proceso médico que ha enfrentado desde su nacimiento.

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Durante la visita, el pequeño conoció los vehículos especializados de la institución, se subió al vehículo escalera, hizo sonar la bocina de un carro cisterna y activó las sirenas y las balizas de una máquina extintora de reacción rápida. También recorrió las instalaciones y participó en actividades lúdicas relacionadas con la labor de los bomberos.

“Conocí el lugar en el que trabajan, me subí a los vehículos y pinté a un bombero y a su perro. Me siento muy bien. Invito a los niños a que conozcan este lugar y también se vistan con el traje de los bomberos”, manifestó Lucas.



El reconocimiento fue entregado por integrantes del organismo de socorro, quienes acompañaron al niño durante el recorrido. El teniente Clemente Jaimes, subcomandante de Bomberos Floridablanca, destacó el significado de compartir con el menor después de la compleja intervención quirúrgica a la que fue sometido.

“Para Bomberos Floridablanca fue un día muy especial. Es gratificante compartir con este héroe que ha luchado por su vida. Le entregamos su certificado como bomberito honorario y ya hace parte de nuestra institución”, señaló el oficial.

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Lucas tiene siete años, es oriundo de Cúcuta y nació con una cardiopatía congénita compleja, asociada al síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que afecta el desarrollo de las estructuras del lado izquierdo del corazón.

Su historia se conoció ampliamente a finales de agosto de 2026, cuando pidió ayuda públicamente para acceder al tratamiento médico que necesitaba. Su familia había denunciado dificultades para avanzar en las autorizaciones y los procedimientos requeridos para atender su condición.

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Tras la difusión de su caso, el menor fue trasladado desde Cúcuta hasta Santander para recibir atención especializada en el HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca.

El 21 de septiembre fue sometido a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, una intervención a corazón abierto que busca mejorar la circulación sanguínea en pacientes con determinadas cardiopatías congénitas y un solo ventrículo funcional. Después de permanecer hospitalizado durante 45 días, recibió el alta médica el 14 de octubre y continúa su recuperación con medicamentos, rehabilitación y controles especializados.

Por ahora, los especialistas determinaron que no necesita un trasplante de corazón, aunque deberá mantener el seguimiento médico correspondiente.

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Una invitación a conocer la labor de los bomberos

Además de entregarle el certificado que lo acredita como ‘bomberito honorario’, los integrantes del organismo de socorro aprovecharon el encuentro para acercar a Lucas al trabajo que realizan en la atención de emergencias y la protección de la comunidad.

El teniente Jaimes recordó que las instalaciones de Bomberos Floridablanca están abiertas para que niños y adultos conozcan sus equipos, vehículos y procedimientos, y comprendan la importancia de esta labor de servicio.