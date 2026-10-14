Con calle de honor, Lucas Murillo salió del hospital tras 45 días: "Estoy feliz con Dios"

El niño Lucas Murillo, de 7 años, recibió el alta médica del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Santander, luego de permanecer 45 días hospitalizado por una cirugía cardíaca para tratar una cardiopatía congénita.

De acuerdo con un comunicado conjunto del HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS, el menor presentó una evolución favorable después de someterse a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento indicado para tratar determinadas condiciones cardíacas congénitas.

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Durante su estancia hospitalaria, Lucas recibió atención médica especializada y rehabilitación integral. Como parte de su recuperación, logró tolerar la alimentación por vía oral y disminuir la necesidad de oxígeno suplementario.

“Estoy feliz con Dios porque ya me hicieron la cirugía que tenían que hacerme. Todo pasó muy rápido y estoy muy feliz porque ya puedo ir al hotel. Dentro de una semana me voy para Cúcuta, para mi casa. Todo pasó muy rápido y me ha ido muy bien. Estoy bien y ya estoy respirando mejor", indicó Lucas.



También quiero darles muchas gracias a todos los que han estado acompañándome, cuidándome y dándome los medicamentos. Esta etapa pasó más rápido de lo que esperaba. Muchísimas gracias”.

Según las indicaciones médicas, el niño continuará utilizando oxígeno únicamente durante las horas de sueño.

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Aunque Lucas ya salió del hospital, deberá mantener un proceso de seguimiento médico para avanzar en su recuperación. Entre las indicaciones se encuentran continuar con el tratamiento anticoagulante formulado, realizar las actividades de rehabilitación y asistir a controles ambulatorios con los servicios de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.

Las instituciones informaron que la atención del menor fue posible mediante el trabajo articulado entre Nueva EPS y el HIC Instituto Cardiovascular, que coordinaron los servicios requeridos durante su hospitalización.

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Ambas entidades señalaron que mantendrán el seguimiento médico para garantizar la continuidad de la atención durante esta nueva etapa de recuperación del niño.

Esta es la historia de Lucas Murillo

La historia de Lucas Francesco Murillo García, de 7 años, comenzó a conocerse en todo el país a finales de agosto, cuando el niño, residente en Cúcuta, Norte de Santander, publicó un video en el que le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para acceder al tratamiento que necesitaba por una cardiopatía congénita con la que nació.

“Solo tengo medio corazón, yo no quiero morir”, expresó el menor en su llamado. Según los reportes de prensa, su familia llevaba más de un año intentando avanzar en las autorizaciones médicas y los exámenes especializados necesarios para definir su tratamiento, incluida la valoración para un posible trasplante de corazón.

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Tras la difusión del video, se gestionó el traslado de Lucas en un avión medicalizado desde Cúcuta hasta Santander, donde ingresó al HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, para recibir atención especializada. Inicialmente, los médicos realizaron estudios para determinar la alternativa más adecuada para su condición y, tras las valoraciones correspondientes, optaron por practicarle una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, realizada el 21 de septiembre.

Durante su hospitalización, el niño también pudo continuar con sus estudios mediante el programa Aulas Hospitalarias. Ahora, después de 45 días bajo atención médica, su salida del hospital marca una nueva etapa en su recuperación, que continuará en casa con tratamiento y controles especializados.