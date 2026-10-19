SENA ofrecerá 2.750 vacantes en feria de empleo en Bucaramanga y Barrancabermeja

Quienes están buscando trabajo en Santander tendrán una nueva oportunidad este jueves 22 de octubre, cuando el SENA realizará una feria de empleo en Bucaramanga y Barrancabermeja, con una oferta de 2.750 vacantes para diferentes perfiles laborales.

La jornada, organizada a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), se desarrollará simultáneamente en ambas ciudades, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con el propósito de facilitar el contacto directo entre las empresas que necesitan trabajadores y las personas que buscan una oportunidad laboral.

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En Bucaramanga, la actividad tendrá lugar en el Coliseo del SENA de la carrera 27, donde participarán 30 empresas que recibirán a los aspirantes y realizarán procesos de preselección. En esta ciudad se ofrecerán 2.500 vacantes, mientras que en Barrancabermeja habrá otras 250 oportunidades de empleo.

Claudia Marcela Murillo, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Santander, explicó que la convocatoria está dirigida a personas con distintos niveles de formación y experiencia, de acuerdo con los requisitos de cada cargo.



La feria permitirá a los asistentes conocer las ofertas disponibles, presentar sus perfiles directamente a los empleadores y avanzar en los procesos de selección. Por eso, se recomienda revisar previamente los requisitos de las vacantes y llevar la hoja de vida actualizada.

El SENA recomienda registrar o actualizar la hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, verificando que los datos personales, la información de contacto, los estudios y la experiencia laboral estén completos.

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Quienes necesiten orientación pueden escribir al correo apesantander@sena.edu.co, adjuntando sus soportes y datos de contacto para recibir acompañamiento de un orientador.

Los interesados también pueden consultar las vacantes y los servicios de intermediación laboral en los canales oficiales de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

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La entidad recordó que sus servicios son gratuitos para quienes buscan trabajo y que ExpoEmpleo busca facilitar el acceso a oportunidades laborales mediante el contacto directo entre los aspirantes y las empresas participantes.